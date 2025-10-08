Fundación IMSS invita a inscribirse en la cuarta carrera “Mi Lucha es Rosa”

Fomentan prevención del cáncer de mama

Fundación IMSS, Fundación Instituto Natura y la empresa Avon invitan a la población en general a inscribirse en la 4ta. carrera con causa “Mi Lucha es Rosa”, que busca promover la actividad física como parte de un estilo de vida saludable e impulsar la detección temprana del cáncer de mama en beneficio de la salud y el bienestar de las mujeres.

En conferencia de prensa, la directora general de Fundación IMSS, Ana Lía García García, detalló que la carrera-caminata se realizará el domingo 19 de octubre a las 7:00 horas; el banderazo de salida y la meta se ubica frente a las oficinas centrales del Seguro Social, en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Destacó que se prevé la participación de cinco mil personas y que el donativo de 550 pesos para participar en la caminata de tres kilómetros o en las carreras de cinco y 10 kilómetros permitirá adquirir un equipo de ultrasonido que favorece el diagnóstico oportuno del cáncer en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Instituto ubicada en Tláhuac, también conocida como Clínica de Mama.

Afirmó que para Fundación IMSS este anuncio constituye un día de fiesta, por la alianza que se establece por primera vez con Fundación Natura y Avon que tiene como propósito sumar la experiencia y humanismo en este tipo de actividades, así como llegar a un mayor número de participantes y sensibilizar a más personas en la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer.

Por su parte, la directora de Fundación Instituto Natura, Silvia Ojeda, señaló que durante más de 30 años se han realizado diversas actividades para buscar una sociedad más saludable, en particular en la detección oportuna del cáncer de mama y brindar información que dé esperanza de vida.

Resaltó que han participado en la organización de 26 ediciones de la Carrera Avon y que esta será la primera sinergia conjunta con la Fundación IMSS; “queremos que cada paso y cada kilómetro que recorramos sea el recordatorio de que todas las mujeres necesitamos hacernos un chequeo anual y tomar las riendas de nuestra salud y vida; ese es el mensaje que queremos compartir”.

A su vez, el director general de Natura y Avon en México, Francisco Demesa, afirmó que unirse al propósito de la Fundación IMSS permite aliarse a una buena causa a favor de la salud de las mujeres; convencido de la fuerza que generan las sinergias para transformar realidades. “Correr es importante, pero lo más valioso es el resultado que logramos al hacerlo juntos, fundaciones, empresas y sociedad”, comentó el ejecutivo.

Como parte del acto, se firmó un convenio para fortalecer las acciones entre Fundación IMSS, Fundación Instituto Natura y Avon, así como organizar en forma conjunta más carreras con causa.

La doctora Gabriela Luna Sandoval, directora de la Clínica de Mama del IMSS en Tláhuac, destacó que esta unidad fue inaugurada el 19 de octubre de 2018 y que en un día típico se llevan a cabo 180 mastografías de tamizaje, 36 citas de evaluación diagnóstica y la toma de cinco biopsias, que permiten confirmar la presencia del cáncer de mama; se busca que en una sola visita la paciente reciba la consulta, mastografía y de ser necesario, ultrasonido y toma de biopsia.

Detalló que el donativo de un equipo de ultrasonido permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica de esta unidad y la atención continua de las derechohabientes en la Clínica de Mama de Tláhuac, donde cada año se llevan a cabo alrededor de ocho mil ultrasonidos.

En ese sentido, la doctora Elisa Sarai Aguilar Ruiz, especialista de esta Clínica, apuntó que el ultrasonido es un equipo de gran utilidad como complemento a la mastografía de tamizaje, en particular en mujeres menores de 35 años, que están embarazadas o brindan lactancia y que en conjunto los equipos de ultrasonido y mastografía aumentan la sensibilidad de diagnóstico en 87 por ciento.