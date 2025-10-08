Cruces ilegales entre EU y México alcanzan su nivel más bajo en más de 50 años

Endurecimiento de la política migratoria

El total de indocumentados detenidos al intentar pasar durante el Año Fiscal 2025 fue de 237 mil 565

El gobierno del presidente Donald Trump presumió que durante el recién concluido Año Fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró el menor número de arrestos de migrantes cruzando irregularmente la frontera con México desde el Año Fiscal 1970.

Al dar a conocer cifras preliminares del periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Interna de EU atribuyó la caída en los arrestos de migrantes a las duras medidas en la frontera implementadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

“Hemos tenido la frontera más segura en la historia de EU y nuestras cifras de fin del año lo muestran… Hemos roto un nuevo récord con el menor número de arrestos (de migrantes) en la frontera sur (con México) en 55 años”, dijo Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Interna de EU.

Según la Administración Trump, el total de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza al intentar cruzar irregularmente la frontera con México durante el Año Fiscal 2025 fue de 237 mil 565, el nivel más bajo registrado por la corporación fronteriza desde el Año Fiscal 1970 cuando hubo 201 mil 780 arrestos.

La Secretaria Noem aseguró que los números para el Año Fiscal 2025 pudieron incluso ser más bajos de no ser porque durante los últimos meses del anterior Gobierno del ex Presidente Joe Biden -de octubre de 2024 a enero de 2025- los arrestos fueron todavía superiores a los registrados con Trump en el gobierno.

Desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump declaró una emergencia en la frontera de EU con México e instrumentó políticas que incluyeron el envío de unos 10 mil efectivos militares para apoyar a la Patrulla Fronteriza así como la cancelación del acceso al asilo en la frontera y de liberaciones al interior.

Trump también presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para aceptar por primera vez en la historia la deportación de migrantes de terceros países a territorio mexicano como forma de disuasión para no cruzar; la propia Sheinbaum desplegó 10 mil tropas en el lado mexicano de la frontera tras la llegada de Trump.

Menos flujo migratorio

Las detenciones que se computan en los registros indican el número de veces que la patrulla de la frontera detiene y procesa a migrantes que intentan ingresar sin permiso al país en los puertos de entrada oficiales.

Esto puede incluir a personas que han tratado de cruzar la frontera más de una vez antes de ser detenidas.

La Agencia de Aduanas y Fronteras de EU señaló que cerca de 11 millones de encuentros con migrantes fueron registrados durante los cuatro años del mandato de Biden.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró a la BBC que las últimas cifras demostraban que Trump estaba cumpliendo su promesa de asegurar la frontera.

“Como resultado, los estadounidenses están más seguros: inmigrantes ilegales delincuentes y drogas peligrosas ya no cruzan nuestra frontera sin control», declaró en un comunicado enviado por correo electrónico.

«Y para todos los demócratas que afirmaron que era imposible asegurar la frontera o que se necesitaba una nueva política, resulta que lo único que necesitábamos era un nuevo presidente”, añadió.

Tras asumir el cargo en enero, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluyendo el despliegue de tropas adicionales en la frontera, la suspensión de las solicitudes de asilo y la ampliación de la capacidad operativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense.

El presidente republicano también ha intentado eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Asimismo, Trump se ha comprometido a deportar a millones de inmigrantes indocumentados durante su mandato.

En los últimos meses, su administración ha llevado a cabo redadas de inmigración en las principales ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles y Chicago.

¿Qué políticas específicas ha implementado la administración Trump?

Poco después de asumir el cargo por segunda vez, el gobierno de Trump tomó las siguientes medidas:

Sello y militarización: Desplegó miles de soldados en la frontera para repeler los cruces ilegales.

Asilo: Cerró el sistema de asilo utilizando poderes de emergencia.

Detención y deportación: Prácticamente puso fin a la práctica de liberar a los migrantes que cruzan ilegalmente, optando por deportarlos rápidamente o mantenerlos detenidos.

Redadas internas: Intensificó las operaciones dentro de EU dirigidas a personas que viven en el país sin autorización legal, con el objetivo de supervisar una campaña de deportación sin precedentes.