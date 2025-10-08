Hidalgo se viste de gala con la “Expo Tu Fiesta” los días 25 y 26 de octubre

En la Explanada Pachuca

Pachuca de Soto, Hgo.- Con el propósito de impulsar el turismo de romance y fortalecer la economía local, se presentó oficialmente la Expo Tu Fiesta, un evento que reunirá a los principales proveedores del sector de celebraciones y eventos sociales, los días 25 y 26 de octubre en Explanada Pachuca.

En representación de la secretaria de Turismo, Liz Quintanar Gómez, asistió Sandra Camacho Licona, directora de Ferias y Turismo de Romance de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. También participaron Erica Sagaón, organizadora y cofundadora del evento; Nancy D’Mayett, patrocinadora y fundadora de la marca de vestidos D’Mayett; Manuel Hernández, gerente de Plaza Explanada Pachuca; y Yadai García del Valle, maquillista profesional y artista invitada.

Durante la rueda de prensa, se anunció que Expo Tu Fiesta surge como la evolución de La Casa de los Novios, proyecto que por cinco años se enfocó en el segmento de bodas y que este año amplía su alcance para incluir todo tipo de eventos sociales, desde XV años hasta celebraciones corporativas. El evento busca brindar un espacio para que los proveedores hidalguenses puedan conectar directamente con los clientes, promoviendo el talento local y generando una derrama económica significativa en la región. En la exposición participarán empresas de servicios para fiestas, cabinas fotográficas, salones, maquillistas, hoteles, haciendas, floristas, diseñadores y planificadores de eventos.

El sábado 25 de octubre a la 1:00 p.m. se llevará a cabo el corte de listón inaugural, mientras que el domingo 26 a las 5:00 p.m. se realizará una pasarela de vestidos de novia, acompañada de un show musical con música en vivo. Además, la expo ofrecerá una experiencia pet friendly, con 26 espacios disponibles para proveedores, ambientación floral, música y entre 15 y 20 modelos en escena. Una de las sorpresas del evento será una promoción especial en vestidos de novia de línea europea, con precios preferenciales de 25,800 pesos, así como descuentos en trajes de XV años.

Nancy D’Mayett, fundadora de la marca D’Mayett, destacó que su empresa cuenta con 12 años de experiencia en el mercado, ofreciendo renta y venta de vestidos y trajes de gala de estilo europeo y nacional, y que ha colaborado con artistas locales e internacionales como Ángel Melo.

Por su parte, Yadai García, maquillista oficial del evento, compartió su experiencia de cuatro años en la industria del maquillaje social, artístico y audiovisual, en la que ha trabajado con figuras como Belinda y Belanova. El evento también destacó la participación de Bell Events, encargada de la degustación del día; Lupita Valencia, responsable del montaje floral; y la empresa Un Abrazo de Canela, que ofreció los postres.

Durante la presentación, se reconoció el apoyo de la Secretaría de Turismo de Hidalgo para fortalecer los lazos entre los proveedores y las haciendas del estado, muchas de las cuales ya forman parte del Catálogo de Haciendas para Bodas en Hidalgo, que actualmente cuenta con 20 espacios certificados y listos para realizar eventos.

Finalmente, Erica Sagaón, organizadora del evento, agradeció a la fundadora de La Casa de los Novios, Paty Plascencia, por sentar las bases de este proyecto que hoy evoluciona para abrir oportunidades a más sectores. “Queremos que los hidalguenses confíen en su talento y encuentren en esta expo un espacio para crecer y crear vínculos duraderos”, destacó. Expo Tu Fiesta reafirma el compromiso de Hidalgo con la innovación, el emprendimiento y el turismo de romance, ofreciendo un punto de encuentro donde la creatividad, la elegancia y el talento local se unen para hacer realidad los mejores momentos de la vida.