Cadenas Superissste y Fonacot amplían beneficios para trabajadores del Estado

Nueva alianza interinstitucional

Colaboración para fortalecer la promoción y difusión nacional de los productos que se ofrecen en las tiendas

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2025 – El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de Superissste, y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de ampliar la cooperación interinstitucional y acercar a más trabajadoras y trabajadores del organismo, así como de las empresas proveedoras de la cadena de tiendas, los beneficios del crédito Fonacot, a fin de promover el bienestar económico, la educación financiera y el consumo responsable.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de Superissste, Dunia Ludlow Deloya, y el coordinador general comercial del Instituto Fonacot, Salvador Gazca Herrera, en representación de la directora general de Fonacot, Laura Fernanda Campaña Cerezo.

“Superissste es una empresa pública abierta a toda la ciudadanía, lo que la convierte en un espacio idóneo para acercar los beneficios del Gobierno de México a más personas”, subrayó Ludlow Deloya.

Con este convenio se busca promover la afiliación de las personas trabajadoras, especialmente de quienes forman parte de las empresas proveedoras de Superissste y del ISSSTE; ofrecer pláticas de orientación en educación financiera; y agilizar los trámites en las distintas entidades. Además, se fomentará el uso del crédito institucional en las tiendas Superissste, para que más personas puedan ejercer su derecho a un crédito digno y responsable.

Esta colaboración fortalecerá la promoción y difusión nacional de los productos que se ofrecen en las tiendas Superissste, con un mayor dinamismo económico y más oportunidades de crecimiento para las familias y proveedores mexicanos.

El acuerdo se integra a la red de alianzas estratégicas que Superissste ha consolidado con diversas dependencias federales.

En este marco, se han instalado 10 Centros Integradores de la Secretaría del Bienestar —cuatro en la Ciudad de México y seis en el interior del país— que han dispersado más de 45 mil apoyos, además de módulos de FINABIEN, INAPAM, PensionISSSTE y Fovissste, que acercan trámites y beneficios a miles de derechohabientes y reafirman el carácter social y comunitario de las tiendas Superissste.

Con la firma de este convenio, Superissste y el Instituto Fonacot reafirman su compromiso con la modernización, la transparencia y el fortalecimiento del bienestar de las y los trabajadores al servicio del Estado, impulsando acciones conjuntas que promuevan un modelo de atención más justo, eficiente e incluyente.

“Estamos convencidos de que, trabajando juntos, Fonacot y Superissste podemos seguir construyendo una red sólida de apoyo y bienestar en beneficio del país”, concluyó Dunia Ludlow.