Paradanza Deportiva triunfa en Paralimpiada Nacional Conade

Destacada participación quintanarroense

El representativo quintanarroense cerró su participación cosechando 21 medallas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Aguascalientes.- Luego de dos días de intensa y fructífera actividad, la Selección de Quintana Roo en la disciplina de Paradanza Deportiva conquistó un total de 21 medallas, de las cuales fueron seis de oro, nueve de plata y seis más de bronce, esto durante su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que se disputó en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UTA). Además, con esto, Quintana Roo llegó a las 60 medallas en el medallero general.

Las y los integrantes de la delegación quintanarroense tuvieron destacadas rutinas sobre la pista de baile, lo que provocó una productiva cosecha de metales, que además aportó al medallero general de la entidad, que ya suma 60 preseas, de las cuales son 23 de oro, 20 de plata y 17 de bronce.

Pasando a los resultados, las primeras medallas de oro llegaron por conducto de la pareja conformada por Daniela Ixchel Piña García y Xavier Eugenio Ugalde González, quienes se colgaron el oro en las pruebas de Combinado Estándar Convencional y Combinado Latin, en la categoría Juvenil Menor, Clase 1.

Por su parte, el paratleta Cristian José González Vázquez también se proclamó campeón nacional en dos pruebas distintas: la primera fue en la modalidad Single Varonil Convencional y la segunda en Single Freestyle, ambas correspondientes a la categoría Juvenil Menor de la Clase LWD 1.

Otra paratleta que consiguió doblete dorado fue Yurahi Jael Dzib Coli, quien subió a lo más alto del podio en Single Femenil Convencional y en Single Freestyle, ambas dentro de la categoría Juvenil Mayor, Clase LWD 2.

En lo que respecta a las medallas de plata, la primera fue conseguida por Daniela Ixchel Piña García; en tanto, Lizbeth Sayrú Hernández Jiménez cosechó dos plateadas; por otro lado, Cristopher Alexis Ramírez Pacheco se adjudicó una presea de plata de manera individual; pero además, el mismo Cristopher aportó tres metales plateados más en dueto: una fue con Xiomara Caamal Cahuich y dos con Danna Novelo Hernández.

Las últimas dos preseas de plata se las adjudicó la pareja conformada por Danna Novelo Hernández y Yael Jesús Hernández Jiménez.

Finalmente, las seis preseas de bronce llegaron gracias al dueto integrado por Lizbeth Sayrú Hernández Jiménez y Erick Alejandro Castillo González; también aportó Cristian González Vázquez en dueto con Johana Huerta Beltrán; así como Yurahi Jael Dzib Coli en dueto con Leonardo Poot Chan; y, de manera individual, Georgina Elizabeth Cerdán García logró dos preseas, y Danna Novelo Hernández una.

Paratletas suman más medallas

La Selección de Quintana Roo en la disciplina de Paratletismo continúa con su cosecha de medallas dentro de la actividad de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, esto luego de sumar cinco preseas más, las cuales fueron dos de oro, dos de plata y una de bronce, durante la segunda jornada de competencias que se celebra en el Estadio Olímpico de Aguascalientes.

Con este resultado, la Delegación de Paratletismo de Quintana Roo llegó al momento a las 18 preseas, de las cuales fueron nueve de oro, cinco de plata y cuatro de bronce; además, Quintana Roo llegó a 65 preseas en total dentro del medallero general de la justa, y con ello contabiliza 25 preseas doradas, 22 plateadas y 18 de bronce.

Hablando de los resultados, la primera medalla de oro para la entidad en la jornada fue por conducto de Dafne Yorley Espinosa Bárcenas, quien se proclamó campeona nacional en la prueba de Salto de Longitud, dentro de la clasificación T25; por su parte, Johanna Yzel Can González también subió a lo más alto del podio de ganadoras en el Impulso de Bala, dentro de la clasificación F42.

Por otro lado, en lo que respecta a las preseas plateadas, Milagros Steysi Witzil Urich se colgó al pecho la presea de plata en Lanzamiento de Disco, en la clasificación F62/F63/F64; en tanto, Sacnité Chan León obtuvo la segunda plata en la prueba de los 400 metros, dentro de la clasificación T20.

Finalmente, la presea de bronce de la jornada para la entidad llegó por conducto de David Martínez García, quien se quedó con el tercer puesto en la prueba de Lanzamiento de Jabalina, dentro de la clasificación F21.