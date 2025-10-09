Royal Caribbean anuncia una transformación total de Mahahual

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Alista la naviera el megaproyecto turístico “Perfect Day México”

La naviera Royal Caribbean ha confirmado su ambicioso plan para convertir Mahahual, en un destino turístico de clase mundial. El proyecto, denominado Perfect Day México, replicará el modelo de su complejo en CocoCay, Bahamas, y contempla una inversión de mil millones de dólares, actualizada en mayo de 2025.

Entre los principales objetivos destacan:

– Incrementar el volumen de cruceristas de dos a cinco millones anuales para 2030.

– Demoler infraestructura existente para construir el río lento más largo del mundo y los toboganes más altos de América.

– Crear más de 10 mil empleos directos e indirectos, con 75–80% de la proveeduría regional.

– Construir una planta de tratamiento de aguas residuales, que será entregada al gobierno municipal para sanear los humedales costeros contaminados.

– Instalar un sistema de potabilización de agua y un proyecto energético que abastezca tanto al complejo como a la comunidad local.

– Establecer un centro de capacitación en hospitalidad para los habitantes de Mahahual.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la presencia de 45 hectáreas de manglar en los terrenos adquiridos por Royal Caribbean. Aunque la empresa asegura que no serán afectados, diversos grupos ambientalistas han señalado que el desarrollo podría poner en riesgo ecosistemas únicos, como el segundo mayor arrecife de coral del mundo, hábitat de especies como tortugas marinas y manatíes.

Jay Schneider, director comercial de la naviera, explicó que los manglares ya están contaminados por las filtraciones de la planta de tratamiento local. Por ello, construirán una nueva planta para sanear la zona. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) será presentada ante la Semarnat en octubre de 2025..

Además de la infraestructura turística, Royal Caribbean proyecta:

– Una zona habitacional de hasta 2,000 viviendas.

– Oportunidades económicas para taxistas, pescadores y prestadores de servicios.

– Espacios recreativos y comerciales para los visitantes y la comunidad.

Ari Adler, director de Royal Caribbean en México, ha sostenido reuniones con diversos sectores locales para socializar el proyecto, aunque persisten preocupaciones sobre la transformación de la identidad de Mahahual, una comunidad tradicionalmente pesquera.

Mahahual se encuentra en una encrucijada: entre la promesa de desarrollo económico y el riesgo de perder su esencia ecológica y comunitaria. El megaproyecto de Royal Caribbean podría redefinir el turismo en el Caribe mexicano, pero su implementación dependerá de la aprobación ambiental y del diálogo con las comunidades locales.

Alerta en sector restaurantero por extorsión

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) informó que durante 2025 se han registrado seis intentos de extorsión en restaurantes afiliados en Quintana Roo. Los casos incluyen amenazas, exigencias de “derecho de piso” y presiones económicas, algunos de los cuales ya han derivado en detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de Canirac en la entidad, José Julio Villarreal Zapata, detalló que los incidentes fueron denunciados formalmente, lo que permitió la actuación de las autoridades. “Los perpetradores de estos delitos siempre están al acecho; lo importante es realizar la denuncia correspondiente para que se finque responsabilidad y se evite la impunidad”, declaró en entrevista con Quintana Roo Hoy.

Entre los casos más comentados se encuentran:

– Restaurante La Palapita: Se difundió que había sido objeto de extorsión, pero el dueño negó los hechos, aclarando que se trató de un conflicto entre particulares que derivó en detonaciones de arma de fuego.

– Restaurante Mañanitas: Se especuló que fue incendiado por negarse a pagar “derecho de piso”, pero Protección Civil concluyó que el fuego se originó por la explosión de un transformador.

Villarreal subrayó que algunos rumores no tienen sustento legal, y que sin denuncia formal no se puede comprobar la extorsión. Por ello, insistió en que los empresarios deben acudir a las autoridades, incluso de forma digital, ya que la Fiscalía puede actuar por oficio.

La Canirac ha reiterado su compromiso de acompañar a los restauranteros en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de un entorno seguro para operar. “El llamado siempre será a no quedarse callados”, enfatizó Villarreal.

Piden créditos para al fin de año

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Quintana Roo ha iniciado gestiones con Nacional Financiera (Nafin) para obtener créditos blandos que permitan a los empresarios del sector enfrentar los compromisos económicos de fin de año, como el pago de aguinaldos, impuestos y reposición de equipo dañado.

Julio Villarreal Zapata, presidente estatal de Canirac, informó que la próxima semana se reunirán con ejecutivos de Nafin para definir los términos de los financiamientos. El objetivo es que los créditos tengan requisitos mínimos y se otorguen de forma ágil a los agremiados que más lo necesiten.

Villarreal Zapata reconoció que Cancún atraviesa su peor crisis desde la pandemia de Covid-19, con una baja en ventas de hasta 40% durante septiembre y octubre, meses tradicionalmente débiles en afluencia turística. Esta situación se ha agravado por apagones eléctricos que han dañado equipos industriales, como refrigeradores que pueden costar entre 40 y 50 mil pesos.