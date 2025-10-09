Epicentro global para el turismo, la 37ª edición del Cancun Travel Mart

Del 22 al 24 de octubre, en el Iberostar Selection

Uno de los eventos más importantes para el desarrollo comercial del sector

Cancún.- Cancún se prepara para recibir a más de 300 líderes, compradores y proveedores de la industria turística internacional en la 37ª edición del Cancun Travel Mart (CTM), que se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2025 en el hotel Iberostar Selection Cancún. Este evento, organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y gestionado por William H. Coleman Inc., es considerado una plataforma clave para la negociación de paquetes turísticos, reuniones, incentivos y viajes especializados.

El evento mantiene su formato “estrictamente empresarial”, con dos días dedicados a citas de negocios previamente programadas entre compradores internacionales y proveedores mexicanos. A diferencia de otros eventos, los compradores cuentan con stands, lo que permite a los proveedores visitar sus espacios y optimizar recursos logísticos.

Compradores: Tour operadores, mayoristas y empresas de reuniones e incentivos de Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, Europa y Asia-Pacífico.

Proveedores: Hoteles, aerolíneas, operadores receptivos, oficinas de turismo y prestadores de servicios turísticos de todo México.

El sistema SelectMatch™, desarrollado por William H. Coleman Inc., garantiza encuentros productivos al emparejar compradores y proveedores según intereses mutuos.

La celebración del CTM coincide con el reciente éxito de Cancún en los World Travel Awards 2025, donde el destino recibió más de 25 galardones, incluyendo:

Destino líder en reuniones y conferencias en México y Centroamérica

Destino de playa líder en México

Aeropuerto líder en México y Centroamérica

Destino líder de viajes de negocios

Estos reconocimientos refuerzan la posición de Cancún como referente mundial en turismo, gracias al trabajo conjunto de hoteleros, empresarios y autoridades locales.

El Cancun Travel Mart 2025 no solo representa una oportunidad de negocio para los actores del turismo, sino también una vitrina internacional para mostrar la capacidad de México -y en particular de Quintana Roo- de liderar el desarrollo turístico con innovación, sostenibilidad y excelencia operativa.

Alerta inmobiliaria en Quintana Roo

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha identificado 116 desarrollos inmobiliarios irregulares en todo el estado, como parte de un operativo de verificación que busca frenar el creciente número de fraudes en la venta de terrenos. La información fue confirmada por Gabriela Peña González, directora de Asuntos Inmobiliarios de la dependencia, en declaraciones recientes a medios locales.

El padrón de desarrollos irregulares ya está disponible para consulta pública en el sitio web de la Sedetus, con el objetivo de que los ciudadanos puedan verificar la legalidad de los proyectos y de los asesores inmobiliarios antes de realizar cualquier compra.

Aunque los desarrollos irregulares se distribuyen en todos los municipios del estado, las zonas con mayor incidencia son:

– Mahahual, donde se detectaron los primeros casos.

– Tulum y Playa del Carmen, con múltiples proyectos sin permisos.

– Bacalar y Cancún, también con presencia significativa de fraudes.

Las irregularidades incluyen la venta de terrenos ejidales no desincorporados, documentación apócrifa y proyectos ficticios que se promocionan principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

Como parte de las medidas para combatir estos delitos, la Sedetus ha interpuesto al menos tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ha establecido convenios con la Mesa de Ciberseguridad para eliminar perfiles falsos y publicidad engañosa en internet.

Además, la dependencia tiene la facultad de iniciar procedimientos administrativos y aplicar multas que pueden alcanzar hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad del caso. En lo que va del año, se han detenido a tres personas por su presunta participación en fraudes patrimoniales relacionados con estos desarrollos.