Realizan Jornada de cirugías de cataratas el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez

Para bienestar de quintanarroenses

Se atendió a más de 950 personas provenientes de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos

Cancún.– Con el compromiso de proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, supervisaron avances de la Tercera Jornada de Cirugías de Cataratas, que se lleva a cabo del 6 al 18 de octubre en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún.

“La catarata es la principal causa de ceguera en México, y además una condición reversible. Por eso, este tipo de jornadas son prioritarias: representan una oportunidad real de cambiar vidas y restituir el derecho a la salud visual a quienes más lo necesitan”, explicó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Esta jornada se realiza gracias a la colaboración estrecha entre el DIF Quintana Roo, los DIF municipales, la Secretaría de Salud y la aportación invaluable de la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México con el equipo médico, enfermeras e insumos para estas intervenciones gratuitas y especializada a personas diagnosticadas con cataratas.

Durante esta etapa de valoración se atendió a más de 950 personas provenientes de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, quienes fueron sometidas a estudios médicos para determinar su idoneidad para la cirugía.

Las cirugías incluyen el procedimiento médico, lentes intraoculares, medicamentos y consultas postoperatorias, asegurando una atención integral y de calidad. Todo ello es posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones estatales y organizaciones internacionales que suman esfuerzos por el bienestar de las familias quintanarroenses.

La gobernadora Mara Lezama agradeció especialmente a la Fundación Suiza y al equipo médico internacional que se sumó a esta noble causa, subrayando que “en este gobierno humanista con corazón feminista, nadie se queda fuera ni atrás. Trabajamos por el bienestar de todas y todos, para que más personas recuperen su salud, su autonomía y su calidad de vida.”

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, resaltó la importancia de seguir impulsando acciones que transformen la vida de las personas beneficiadas.

“Estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas que vivían con limitaciones por la pérdida de visión. Desde el DIF estatal trabajamos con el corazón, de norte a sur, con el firme compromiso de servir y transformar. Seres humanos ayudando a más seres humanos”, expresó.

“El abasto de gasolina” en Quintana Roo está garantizado

Cancún.– Durante el programa “La Voz del Pueblo” que transmite todos los jueves, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el suministro de gasolina en Quintana Roo se encuentra garantizado, luego de que un problema temporal en el sistema de cargas generara confusión sobre un presunto desabasto.

Explicó que, aunque en las últimas horas solo permanecían sin operación cuatro estaciones en Cancún, tres en Playa del Carmen, una en Chetumal y otra en Tulum, el abasto ya se encuentra en un 96 por ciento, y en cuestión de horas se restablecerá al 100 por ciento. “Siempre hubo combustible, fue un problema técnico que ya está resuelto”, aclaró.

Durante el programa, la titular del Ejecutivo destacó los avances en diversas obras y programas prioritarios de Quintana Roo que dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el mensaje que dirigió al pueblo de México, entre ellos el puente Nichupté, que avanza con cinco frentes de trabajo y se encuentra en la etapa de colado del puente metálico.

Asimismo, anunció que Holbox contará por primera vez con una estación de bomberos; ya inició la construcción y contará también con juzgados cívicos.

En materia de movilidad, la Gobernadora recordó que Quintana Roo ya cuenta con su primer autobús eléctrico hecho en México, el cual forma parte de un plan integral de transporte público que contempla rutas inclusivas, tarifas subsidiadas y pago con tarjeta.