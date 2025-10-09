Se encienden las alertas: turismo se desploma en Tulum desde 2024

Tras ser símbolo de exclusividad y wellness

Decadencia del destino turístico más “instagrameable” de la Riviera Maya

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- El paraíso caribeño que durante años fue símbolo de exclusividad, espiritualidad y turismo alternativo enfrenta hoy una crisis que ha encendido las alarmas entre autoridades, empresarios y visitantes. Desde finales de 2024, los indicadores turísticos muestran una tendencia a la baja que se ha intensificado en 2025, revelando una posible decadencia del destino más “instagrameable” de la Riviera Maya.

Según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo, Tulum registró en diciembre de 2024 la llegada de 86,070 pasajeros aéreos. Sin embargo, la cifra cayó a 71,716 en enero, 59,328 en febrero y apenas 43,746 en mayo de 2025. Esta última cifra es incluso menor que la registrada en julio de 2024, cuando el huracán “Beryl” afectó la región.

La Asociación de Hoteles de Tulum reportó una ocupación del 65.4% en abril, que descendió a 51.4% en septiembre. En comparación, destinos cercanos como Cancún e Isla Mujeres mantienen ocupaciones superiores al 70%.

En cuanto a la afluencia a la Zona Arqueológica de Tulum, el número de visitantes extranjeros pasó de 110,906 en enero a solo 45,166 en mayo. El INAH también reportó una caída general en visitas a sitios arqueológicos en Quintana Roo, de 239,487 en enero a 119,000 en mayo.

Diversos reportes y testimonios coinciden en cinco factores clave:

– Precios desorbitados: Hospedajes que superan los 9,000 pesos por noche, alimentos con tarifas en dólares y cobros excesivos en tiendas y restaurantes han generado malestar entre turistas nacionales e internacionales.

– Acceso restringido al mar: La creación del Parque Nacional del Jaguar impuso tarifas de ingreso a zonas antes públicas: 415 pesos para extranjeros y 255 para nacionales.

– Invasión de sargazo: Desde abril de 2025, las playas han sido invadidas por algas, generando malos olores y afectando la experiencia turística.

– Inseguridad: La presencia de narcomenudeo y grupos delictivos ha incrementado la percepción de riesgo.

– Aeropuerto infrautilizado: Aunque el aeropuerto de Tulum fue inaugurado en 2024 con más de un millón de pasajeros, en 2025 varias aerolíneas han reducido vuelos por baja demanda.

Videos virales en TikTok y X muestran playas vacías, restaurantes cerrados y calles desiertas. Usuarios denuncian que “es más barato viajar a Europa que vacacionar en Tulum”. Ante la presión social, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron un plan de evaluación y recuperación junto con hoteleros localesMilenio.

Expertos advierten que Tulum enfrenta una encrucijada: si no se replantea el modelo turístico, el destino corre el riesgo de convertirse en un lugar donde el visitante es visto como una cartera, no como un huésped. Se propone regular precios y tarifas, garantizar acceso público al mar e impulsar políticas de recuperación ecológica.

Caribe se alista para el Mundial 2026

Aunque Quintana Roo no será sede oficial de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Caribe Mexicano se posiciona como un enclave estratégico para la concentración de selecciones nacionales, el turismo deportivo y la experiencia mundialista. Hoteles, aeropuertos y autoridades locales se movilizan para convertir al estado en un epicentro logístico y emocional del torneo más importante del fútbol.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que varios hoteles de Cancún y la Riviera Maya ya fueron registrados como posibles sedes de concentración para selecciones nacionales. Entre los complejos interesados destacan Iberostar, Mayakoba, Moon Palace, Xcaret y Bahía Príncipe.

Representantes de la FIFA, la Secretaría de Turismo y la Agencia Federal de Aviación Civil han realizado recorridos de supervisión en estos espacios para evaluar su viabilidad como campamentos base. La ubicación privilegiada, la infraestructura de lujo y la conectividad aérea han sido factores clave en la propuesta del estado.

El Aeropuerto Internacional de Cancún se perfila como uno de los principales accesos para delegaciones, turistas y aficionados. Su conectividad directa con ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá lo convierte en un nodo logístico esencial. Autoridades locales trabajan con ASUR y el Instituto Nacional de Migración para garantizar una experiencia fluida y segura.

Además de los campamentos base, Quintana Roo busca instalar un Fan Fest oficial de la FIFA en Cancún, lo que permitiría a los visitantes disfrutar de transmisiones en vivo, actividades culturales y eventos deportivos sin salir del Caribe.

El estado también colabora con otras entidades, como Puebla, para crear rutas turísticas conjuntas que conecten destinos de playa con ciudades sede. La idea es que los visitantes internacionales puedan disfrutar de experiencias culturales, gastronómicas y naturales antes o después de los partidos.

La gobernadora Mara Lezama lo resume así: “Queremos que el Caribe Mexicano sea parte de esta fiesta global. Que los visitantes vivan la emoción del fútbol con el sabor, la hospitalidad y la belleza de nuestro estado”.