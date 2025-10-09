Se extiende campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

Refuerzan acciones en escuelas y unidades médicas

La estrategia busca prevenir el cáncer cervicouterino y otras enfermedades relacionadas con este virus

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cjetumal.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo lanzó un llamado urgente a la población para acudir a vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), como parte de la campaña nacional de vacunación que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025. La estrategia busca prevenir el cáncer cervicouterino y otras enfermedades relacionadas con este virus, que afecta tanto a mujeres como a hombres.

La campaña está dirigida principalmente a:

– Niñas de 11 a 13 años que cursan quinto y sexto de primaria o primero de secundaria.

– Mujeres cisgénero de 11 a 49 años que viven con VIH.

– Hombres transgénero de 11 a 49 años que también viven con VIH.

La vacuna que se aplica es la tetravalente, que protege contra los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH, los cuales están asociados con verrugas genitales y cánceres de cuello uterino, pene, ano y garganta.

El IMSS informó que la vacuna está disponible en todas sus unidades médicas del estado, así como en módulos escolares y brigadas comunitarias. En Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel se han instalado puestos móviles para facilitar el acceso a la población.

“La vacuna contra el VPH es segura, gratuita y altamente efectiva. Es una herramienta clave para proteger la salud sexual y reproductiva desde edades tempranas”, señaló personal médico del IMSS en Cancún.

Según datos de la Secretaría de Salud, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. El VPH es responsable de más del 90% de estos casos. Aunque la vacuna ha estado disponible desde hace más de una década, la cobertura aún es baja en algunas regiones del país, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.

En Quintana Roo, se busca aplicar más de 50 mil dosis durante esta jornada, con énfasis en escuelas públicas y centros de atención a personas con VIH.

El IMSS exhortó a madres, padres y tutores a autorizar la vacunación de sus hijas e hijos, subrayando que la inmunización temprana es más efectiva antes del inicio de la vida sexual. También se recordó que la vacuna no sustituye el uso de preservativos ni las revisiones ginecológicas periódicas.

Campaña de vacunación antirrábica en Playa

La Secretaría de Salud de Quintana Roo, en coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad, intensificó esta semana la campaña de vacunación antirrábica en Playa del Carmen, con el objetivo de inmunizar a más de 30 mil perros y gatos en todo el municipio. La jornada, que forma parte de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025, se extenderá hasta el 12 de octubre y contempla brigadas móviles, módulos fijos y visitas domiciliarias en colonias de alta densidad poblacional.

La vacuna es gratuita, segura y está disponible en:

– Centros de salud del municipio.

– Módulos temporales en parques, plazas y mercados.

– Brigadas móviles que recorren colonias como Villas del Sol, Ejido, Colosio, y Puerto Aventuras.

Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, y se recomienda llevar a las mascotas con correa o en transportadora, además de presentar cartilla de vacunación si se cuenta con ella “La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible. Vacunar a nuestras mascotas es un acto de responsabilidad comunitaria”, señaló personal del Centro de Salud Urbano de Playa del Carmen.

Quintana Roo busca aplicar más de 200 mil dosis en toda la entidad durante esta jornada. Aunque no se han registrado casos humanos de rabia en el estado en los últimos años, sí se han detect casos en animales silvestres, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica.

La rabia es una zoonosis viral que se transmite principalmente por mordedura de animales infectados. Una vez que aparecen los síntomas en humanos, la enfermedad es casi siempre fatal. Por ello, la vacunación masiva de mascotas es considerada la estrategia más efectiva para su erradicación.

Las autoridades exhortaron a la población a participar activamente en la campaña, especialmente en zonas rurales y asentamientos irregulares donde el acceso a servicios veterinarios es limitado. También se pidió reportar animales agresivos o sospechosos a la Dirección de Salud Animal del municipio. Además, se recordó que la vacunación antirrábica es obligatoria por ley y debe aplicarse anualmente a todos los perros y gatos mayores de tres meses.