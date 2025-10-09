Destaca Huixquilucan como uno de los municipios que más recauda impuestos

Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora

Huixquilucan, Méx.- Como resultado de la implementación del Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora, el gobierno de Huixquilucan se posicionó dentro de los 10 municipios del país que más impuestos e ingresos propios per cápita recauda anualmente, gracias a los esfuerzos que ha realizado en materia de disciplina fiscal.

De acuerdo con el Sistema de Información Hacendaria Municipal (SIHAM), elaborado por el Instituto Nacional para el Federalismo Desarrollo Municipal (INAFED), Huixquilucan se encuentra en el lugar número seis entre los dos mil 427 municipios de México, en materia de pago de impuestos per cápita, con cinco mil 097.04 pesos por habitante, y en el sitio número ocho en ingresos propios per cápita, al registrar cinco mil 741.48 pesos por persona, durante 2023.

Lo anterior, coloca a Huixquilucan como el único municipio del Estado de México que destaca en este informe que recaba información estadística de distintos indicadores nacionales y de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, con el fin de contribuir al mayor conocimiento de las haciendas públicas de los municipios del país.

Dicho informe también señala que el gobierno de Huixquilucan superó su recaudación por encima de las transferencias federales y estatales que recibe de programas y fondos, y superó al promedio estatal de forma significativa, como resultado de los esfuerzos que lleva a cabo en esta materia.

Al respecto, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco celebró los resultados que ha tenido su administración en materia de recaudación y aseveró que es producto de los esfuerzos que se han realizado desde el año 2016 para mejorar las finanzas de Huixquilucan, continuar con el desarrollo de la demarcación y hacer de este municipio, uno de los mejores lugares para vivir.

Recordó que Huixquilucan fue pionero en el uso de drones catastrales, lo que le permitió actualizar su padrón de predios, al tiempo en que incrementó sus mecanismos de pago para hacerlos más accesibles para la ciudadanía y fortaleció la capacitación de los servidores públicos para crecer la cultura de la responsabilidad fiscal, la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.