Anuar Azar: es lamentable que no todos los funcionarios rindan cuentas

Ejercicio de comparecencias

Toluca, Méx.- Anuar Azar Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como lamentable que, en el marco de la glosa del segundo informe del gobierno estatal, no todos los secretarios de Estado acudan al Congreso a rendir su comparecencia y expresó que este ejercicio abonaría a la democracia y a la transparencia en la entidad.

El también presidente del PAN mexiquense reiteró que la bancada panista está muy atenta al ejercicio de comparecencias para que los secretarios presenten sus cifras y, en un ejercicio de contraste, abonen para tener un mejor Estado de México. Sin embargo, reconoció que la participación de los secretarios del gobierno del estado ha sido muy poca.

Anuar Azar Figueroa calificó como lamentable la situación de inseguridad que sufre el país, y de la que dijo, el Estado de México no es ajeno, pues tan solo en octubre pasado se registraron 70 homicidios dolosos. Por lo que hoy miércoles, en la comparecencia de seguridad pública tendrá un posicionamiento crítico, pues subrayó que es un enorme pendiente que el actual gobierno tiene con la ciudadanía y no ha cumplido.

“Mi posicionamiento será absolutamente crítico,y lo daré desde el dolor de la familia que tienen que cerrar su negocio por la extorsión, desde el dolor de la familia que tiene una hija que ha sido víctima de agresión sexual, lo diré desde el dolor de la familia que perdió a un ser querido a causa de un homicidio doloso, lo diré desde el dolor de una familia que es despojada de su patrimonio, lo diré desde el dolor de una familia que da el miedo al viajar en transporte público y no saber si regresarás a tu hogar”, detalló.

El coordinador de la bancada del PAN, el diputado Pablo Fernández de Cevallos, mencionó que los secretarios deben responder por escrito lo que se les solicita si se presenta una petición o solicitud formal dentro del marco legal, como lo establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, que les exigen cumplir con sus deberes y actuar con legalidad y transparencia.

El coordinador de la bancada agregó que los tres órdenes de gobierno no están haciendo nada, “solo se echan porras entre ellos, las calles están destruidas, por lo que quisiéramos saber en dónde está el dinero de sus programas de reparación”, y agregó que es preocupante que tan solo los representantes de algunas secretarías se hayan presentado a comparecer.