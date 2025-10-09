Se suma Naucalpan a Estrategia CERA, en favor de los animales

Compromisos hacia los seres sintientes

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, firmó junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el convenio de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna, Adopta) un compromiso integral por la vida y la justicia a favor de los derechos de los seres sintientes.

El alcalde acudió al Palacio de Gobierno del Estado de México, donde se realizó la firma del convenio CERA, en un evento presidido por la maestra Delfina Gómez, como un paso más en las acciones que se llevan a cabo para el cuidado y bienestar animal en Naucalpan.

En el evento se subrayó que, se trata del inicio para construir una cultura de bienestar hacia estos seres que ya se les considera como integrantes de las familias que dan momentos de paz y alegría al interior de los hogares. Además, se trata de un asunto de salud pública que tiene como uno de sus fines principales disminuir la población de animales en situación de calle.

En este sentido, el gobierno de Naucalpan como parte de las estrategias de cuidados hacia la comunidad canina y felina, coadyuva en los avances del Centro de Bienestar Animal que busca ofrecer condiciones y cuidados dignos en el municipio para los seres sintientes.

Aunado a ello, de manera responsable se realizan campañas de adopción, para que la comunidad canina y felina en condición de calle, encuentren una familia, que les otorgue mejores condiciones de hábitat y cuidados.