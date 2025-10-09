Más de 42 mil maestras y maestros cuentan ya con la credencial sindical

Toluca, Mex.- A poco más de dos meses de haber concluido la instalación de los 14 módulos permanentes de credencialización, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza el secretario general, Jenaro Martínez Reyes, ha expedido 42 mil 893 identificaciones a maestras y maestros del Subsistema Educativo Estatal. De ese total, 5 mil 524 corresponden a profesoras y profesores pensionados. Las regiones con mayor número de trámites son la 7, con 5 mil 385; la 14, con 5 mil 146; y la 10, con 4 mil 186.

Las sedes operan en todo el Estado de México y acercan a la membresía la emisión, renovación o reposición del documento que les permite acceder a múltiples apoyos, programas, trámites y servicios gestionados por la organización sindical para lograr el bienestar del magisterio en la entidad.