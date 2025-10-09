BRYAN ADAMS “ROLL WITH THE PUNCHES”

Bryan Adams ha estado de gira por el mundo durante casi cuatro décadas, y ahora es el turno del público de México para disfrutar de su nuevo tour “Roll With The Punches”, con el que llegará este 28 de febrero de 2026 a la Arena Guadalajara, el 02 de marzo en la Arena CDMX y el 03 de marzo en la Arena Monterrey.

Su música, sé ha colocado en el #1 en más de 40 países y ha recibido numerosos premios, incluidos un Grammy, American Music Awards y tres premios de la Academia, cinco nominaciones al Globo de Oro y es un Compañero de la Orden de Canadá.

En 2018 se aventuró en el mundo del teatro musical, coescribiendo las canciones de ‘Pretty Woman: The Musical’ y lanzó su 16º álbum de estudio, “So Happy It Hurts” en 2022.

También siguió a Taylor Swift en la regrabación de algunas de sus canciones más importantes con un álbum doble de «Classics» en 2023, y lanzó una edición especial de tres álbumes de su residencia en “The Royal Albert Hall”, poco después.

En agosto de 2024, Bryan lanzó Bad Records, su propio sello independiente, con una edición limitada de 7″, sencillo digital y video de dos canciones «Rock And Roll Hell» y «War Machine», la gira «Roll With The Punches», comienza en mayo de 2025 y el álbum se lanzará a finales de este año.

Información General

Arena CDMX:

-Preventa Artista: A partir del jueves 09 de octubre, a las 10:00 horas.

-Venta al Público en General: A partir del viernes 10 de octubre, a las 17:00 horas.

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro y Soriana.

Arena Monterrey:

-Preventa Artista: A partir del jueves 09 de octubre, a las 10:00 horas.

– Venta al Público en General: A partir del viernes 10 de octubre, a las 17:00 horas.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.

Arena Guadalajara:

-Preventa Artista: A partir del jueves 09 de octubre, a las 10:00 horas.

– Venta al Público en General: A partir del viernes 10 de octubre, a las 17:00 horas.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.