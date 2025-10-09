Inicia estrategia Territorios de Justicia para proteger a la niñez mexiquense

Bajo cuatro ejes prioritarios

Inicia en La Paz y llegará a municipios con los mayores niveles de marginación

La Paz, Estado de México.– Con el objetivo de garantizar entornos seguros y oportunidades reales para NNA, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha la estrategia “Territorios de Justicia”, mediante la cual el Gobierno del Estado de México llevará servicios, apoyos y actividades integrales a comunidades con mayores índices de vulnerabilidad.

Impulsada por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), esta acción reúne a 18 dependencias estatales y organizaciones civiles para brindar atención directa a infancias, adolescencias y familias.

Mónica Chávez Durán, titular de SeMujeres, señaló que las jornadas permitirán escuchar, orientar y acompañar a las y los menores en temas de educación, salud, convivencia y autocuidado. “Necesitamos que nuestras NNA crezcan libres de violencia, con respeto e igualdad. Es responsabilidad de todas y todos garantizarlo”, afirmó.

La estrategia se articula bajo cuatro ejes: Educación con escuelas dignas y seguras; Salud, mediante acceso a alimentación de calidad; Bienestar, con espacios de participación para NNA; y Protección, para asegurar una vida libre de violencias.

Las actividades incluyen dinámicas lúdicas, talleres de crianza positiva y acompañamiento psicológico y comunitario.

Con “Territorios de Justicia”, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de cuidar, escuchar y proteger a cada NNA mexiquense, colocando a la infancia en el centro de la transformación social.

Mejora GEM la aplicación de programas sociales

Con el objetivo de consolidar las capacidades institucionales necesarias para garantizar una política social más eficaz, centrada en las personas y alineadas con los retos contemporáneos del desarrollo humano, el equipo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) impartió dos sesiones de capacitación a personal de la Secretaría de Bienestar.

La primera se realizó de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Regional Valle de Toluca con más de 20 personas servidoras públicas que obtuvieron conocimientos sobre: Programas Sociales con Enfoque de Bienestar y Desarrollo Humano; Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Metodología y Tipos de Evaluación de programas sociales.

Posteriormente, se llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a más de 40 colaboradores adscritos a la Coordinación de Tlalnepantla, la cual se orientó a la aplicación de la política social desde una perspectiva de bienestar y desarrollo humano.