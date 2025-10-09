Gobierno del Estado de México inicia la Estrategia CERA

Paso histórico para que animales callejeros tengan hogar

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la firma del convenio que pone en marcha la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta), un modelo integral que promueve la tutela responsable, el control ético de la población canina y felina, y una nueva cultura de respeto hacia los seres sintientes.

“Proteger a los animalitos comunitarios requiere de la suma de voluntades y del trabajo en equipo entre la sociedad, los gobiernos municipales y el gobierno estatal. Solo así podremos cambiar la vida de miles de michis y lomitos”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la primera etapa de esta estrategia, once municipios –Amecameca, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa de Allende y Texcoco– firmaron el convenio que permitirá implementar brigadas de atención, captura y esterilización, acompañadas por campañas de educación y adopción responsable. Asimismo, la Mandataria estatal anunció que el programa se ampliará gradualmente a los 125 municipios mexiquenses, fortaleciendo con ello la salud pública, el bienestar social y la protección de los animales en todo el territorio estatal.

“El trabajo que estamos realizando en favor de los seres sintientes es solo el inicio de un largo camino para construir una cultura de bienestar de estos compañeros leales que nos brindan amor, alegría y consuelo”, afirmó Gómez Álvarez.

Con el respaldo de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el C5, y diversas asociaciones protectoras de animales, el Gobierno estatal impulsa, con la Estrategia CERA, una política pública de bienestar animal sin precedentes en la entidad. Como parte de esta jornada, la Gobernadora entregó 500 bultos de alimento a 41 asociaciones protectoras que brindan cuidado y apoyo a quienes no tienen voz