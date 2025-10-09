Regresa “La Obra Que Sale Mal” con Majo Pérez y un elenco estelar

Al Foro Cultural Chapultepec

Temporada inicia el 16 de octubre, funciones de jueves a domingo

Por Arturo Arellano

“La Obra Que Sale Mal”, la comedia teatral que ha conquistado al público mexicano con su mezcla explosiva de humor físico, enredos y desastres escénicos, regresa con una nueva temporada al Foro Cultural Chapultepec. El elenco está encabezado por Majo Pérez, Ari Albarrán, Daniel Sosa, José Luis Rodríguez “El Guana”, Luis Fernando Peña y Ricardo Fastlicht, junto a un nutrido grupo de actores y actrices que prometen hacer reír al público desde el primer minuto.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la actriz Majo Pérez compartió detalles sobre su participación en esta hilarante propuesta teatral. “La obra se estrenó en 2018 en la Ciudad de México y estuvimos hasta 2023 en distintas temporadas. Yo me integré en la tercera, en el CCT2, luego en el Teatro Aldama, después vino la pandemia y regresamos al Teatro Insurgentes. Ahora volvemos al Foro Cultural Chapultepec, que es muy especial para nosotros”, relató.

“La Ciudad de México nos ha dado muchísimo. Regresar es por algo: porque a la gente le fascina. Hay quienes la ven más de una vez. Puedes ir con toda la familia, es para todas las edades. Es un humor blanco, sin vulgaridades, una comedia de situaciones y equivocaciones muy divertida”, añadió.

Actores haciendo de actores… que actúan

La trama gira en torno a un grupo de actores amateur de la ficticia Agrupación Dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, quienes por fin logran montar su obra “Asesinato en la Mansión”. Pero desde el primer minuto, todo comienza a salir mal: la escenografía no está lista, los textos se olvidan, hay pánico escénico y hasta complicidad con el público.

Majo interpreta a Sandra, “una diva que cree que es la mejor actriz del mundo y que todo lo que hace está bien. Ella está convencida de que en el público estará el director que la llevará a triunfar en Hollywood. Pero los errores sobre el escenario la desesperan y la sacan de quicio”, explicó entre risas.

“Lo difícil es que somos actores haciendo de actores amateur, que a su vez interpretan a otros personajes. El reto es lograr que el público crea que lo que sucede en escena es la primera vez que le pasa al personaje. Hay muchas caídas, combate escénico, es una obra muy física y exigente”, detalló.

Precisión en el caos

Aunque la obra simula un desastre escénico, detrás hay una precisión milimétrica. “Todo está cuidado al detalle, pero los accidentes siempre existen. Por eso debemos estar 100% concentrados. Tenemos marcas de seguridad en el piso, sabemos dónde pararnos, qué se va a abrir o caer. Pero si no llegas a tiempo o algo se activa antes, hay que reaccionar rápido”, explicó Majo.

“La escenografía es una genialidad. Es teatro dentro del teatro, y suceden cosas que normalmente no vemos. A veces hay que improvisar, pero aunque el público vea que todo sale mal, nosotros arriba debemos hacerlo todo bien”, concluyó.

Una obra para reír, sorprenderse y disfrutar en familia. Porque cuando todo sale mal… el público lo pasa mejor.

-Temporada: A partir del 16 de octubre -Lugar: Foro Cultural Chapultepec -Funciones: Jueves a domingo -Preventa de boletos: Hasta el 9 de octubre