El ISSSTE pone a disposición de los habitantes de CDMX cuatro importantes espacios físicos

Para obras de movilidad, medio ambiente y desarrollo social y cultural

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que, a través de la Dirección Jurídica, se trabaja en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y otros entes públicos en el proceso de cesión de derechos de cuatro predios.

El primero de ellos, un área contigua a la Clínica de Medicina Familiar “Fuentes Brotantes”, se pondrá a disposición para coadyuvar a la construcción de una estación de la Línea 4 del Cablebús, en Tlalpan.

El segundo, un predio denominado “Framboyanes”, se destinará para contar con un área de beneficio ambiental en la zona.

El tercero de ellos, ubicado en Bosques de Tepeximilpa, en la Alcaldía Tlalpan, servirá para apoyar procesos de regularización territorial.

Y el cuarto, ubicado donde se encontraba la Estancia de Bienestar y Desarrollo Social (EBDI) número 96, que cambió de sede tras el sismo de 2017, se destinará a proyectos de beneficio cultural y social.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con los habitantes de la Ciudad de México.