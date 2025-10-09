Gobierno federal y Nayarit fortalecen acciones para un desarrollo turístico sostenible

Encuentro de alto nivel

Analizan avances del Plan de Prosperidad Compartida

En un encuentro de alto nivel encabezado por el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el Almirante Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, se llevó a cabo una reunión de trabajo en Boca de Chila, Nayarit, para analizar los avances del Plan de Prosperidad Compartida, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, ordenado y con visión de largo plazo.

Durante la sesión, se revisaron las acciones estratégicas para la consolidación del polo turístico de Boca de Chila, incluyendo nuevas estrategias y la posible conexión marítima con Islas Marías, como parte de un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

El Secretario de Marina destacó el compromiso institucional de garantizar la seguridad, protección ambiental y planeación responsable de las zonas costeras, subrayando que proyectos como Boca de Chila son ejemplo del trabajo conjunto que busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación del patrimonio natural.

Por su parte, la secretaria de Turismo Federal reconoció el liderazgo del Gobierno de Nayarit en la implementación de políticas turísticas alineadas con los principios de sustentabilidad y bienestar social, afirmando que este tipo de iniciativas reafirman a Nayarit como un referente nacional en planeación territorial y turismo responsable.

El gobernador reiteró que la estrategia de prosperidad compartida impulsada en su administración busca que los beneficios del turismo lleguen a todas las comunidades, asegurando que el desarrollo de Boca de Chila se realice con orden, inclusión y pleno respeto al medio ambiente.

Con esta reunión, el Gobierno de Nayarit, en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Turismo Federal, consolida los cimientos de un modelo turístico integral que promueve la inversión, la generación de empleo y la preservación de los recursos naturales, reafirmando el compromiso de convertir a Nayarit en un referente del desarrollo sostenible en el Pacífico mexicano.