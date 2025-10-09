El Tri celebra 40 años de “Simplemente” con sinfónico en el Auditorio Nacional

Los días 12 y 13 de octubre

Rendirán homenaje al álbum más representativo de la banda, acompañados por la orquesta Esperanza Azteca

Por: Asael Grande

Después de más de un año recorriendo la República Mexicana con su gira Y Todo Por El Rocanrol, que culminó con un gran cierre en el Estadio GNP Seguros, El Tri regresa a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos muy especiales los próximos 12 y 13 de octubre en el Auditorio Nacional.

En esta ocasión, Alex Lora rendirá homenaje al icónico disco “Simplemente”, que cumple 40 años de existencia. Para celebrarlo, el álbum será reinterpretado en versión sinfónica, con majestuosos arreglos que darán nueva vida a cada uno de sus temas.

“Este domingo 12 y lunes 13 de octubre regresamos al Auditorio Nacional con orquesta sinfónica, después de 27 años, cuando grabamos el álbum blanco de El Tri, que fue el primer concierto sinfónico del grupo. Ha sido un trabajo extenso para llegar a este momento. El disco ‘El Tri Simplemente’ cumplió 40 años el año pasado; fue el primero en la historia del rock en español en México que vendió más de cien mil copias. Estas dos tocadas las vamos a grabar para el álbum número 56 de El Tri. Hemos estado rocanroleando a todo vapor, acabamos de regresar de Monterrey, de Perú, de León, y estamos enfocados con todas nuestras fuerzas en estas tocadas. Además, se estrena la exposición de El Tri en el Museo del Chopo, que cumple 50 años”, expresó Lora en conferencia de prensa realizada en el lobby del Auditorio Nacional.

Por su parte, Chela Lora, “La Domadora”, agregó: “Regresamos con un sinfónico. Ha sido un trabajo muy grande que dejó escuela. Hicimos aquí en el Auditorio Nacional dos conciertos sinfónicos, luego fuimos a Puebla y a Querétaro. La gente ha disfrutado de este formato en toda la República Mexicana. El disco ‘El Tri Simplemente’ es el más representativo del grupo; fue el primero y se convirtió en disco de oro”.

Originalmente, El Tri Sinfónico nació en su 30 aniversario. A lo largo del tiempo, Alex Lora y su banda han sido acompañados por las principales orquestas de México, así como en Perú y Estados Unidos. Para este concierto, El Tri contará con la participación de la orquesta Esperanza Azteca, bajo la batuta del maestro Julio Saldaña.

“El Tri Sinfónico, el disco blanco y El Tri en la cárcel de Santa Martha… solo con esos tres ‘ches’ discos, El Tri ha vendido miles de copias. Por eso se está lanzando una edición remasterizada de El Tri Simplemente, para coleccionistas”, añadió Lora.

Durante estas presentaciones especiales, El Tri también interpretará sus más grandes éxitos en versión sinfónica, llevando su música a nuevas dimensiones sin perder la esencia rebelde que los ha caracterizado por más de cinco décadas. Con su grito de batalla “¡Que viva el rocanrol!”, la banda vuelve a uno de los recintos más emblemáticos del país.