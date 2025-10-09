La caja de Pandora

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Durante siglos se remitió como responsabilidad de los males del mundo a la figura mitológica de Pandora.

La leyenda cuenta que los dioses griegos crearon a la primera mujer (Pandora) a la que le entregaron una caja, con la promesa de no abrirla, recomendación que desoyó, con lo que soltó al mundo todos los males que contenía dicha caja.

Eso es lo que está sucediendo en México con los recientes acontecimientos en los que se encuentran inmiscuidos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

De pronto, alguien abrió la caja y en un santiamén se desataron todos los demonios y se mostró a Morena y sus militantes con un rostro distinto al que quieren vender.

Adán Augusto López fue la punta de lanza de esta sacudida que está viviendo Morena, donde se investigan, sin resultados todavía, los nexos de su relación con el que fuera su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente en prisión.

El coordinador de los senadores de Morena no ha podido salir del embrollo que representa la designación de un personaje vinculado con la delincuencia como secretario de Seguridad, quien es además su amigo de años.

A resultas de eso se realizan otras investigaciones que lo vinculan con el huachicol y a eso se le agregan altos ingresos económicos en un par de años, cuya explicación no cuadra con nada.

La diputada federal Hilda Araceli Brown fue relacionada con grupos delincuenciales, por lo que se procedió a congelar sus cuentas.

Dos marinos de alta jerarquía, un vicealmirante y un contralmirante, los hermanos Farías Lagunas, sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda, fueron acusados por el propio tío de vínculos con el huachicol.

Los llamados a la austeridad realizados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum no han sido escuchados por militantes de prosapia como el senador Gerardo Fernández Noroña y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quienes siguen haciendo uso de vuelos privados para actividades personales. El ex gobernador Rutilio Cruz Escandón, Mario Delgado, Andy López Beltrán y otros más que llevan una vida de lujos.

Gobernadores en entredicho, señalados por eventuales relaciones con el crimen organizado como Rubén Rocha de Sinaloa, Américo Villarreal, Tamaulipas y Alfonso Durazo, Sonora.

Una gobernadora, Marina del Pilar Ávila, Baja California, presidentes y expresidentes municipales, diputados, que les canceló la visa el gobierno de Estados Unidos, por sospechas de relaciones peligrosas.

Son varios los funcionarios y legisladores que se les han detectado viviendas suntuosas, las que no logran explicar cómo las adquirieron.

En fin, la Caja de Pandora fue abierta y ahora la pregunta es ¿quién la podrá cerrar?

********

Del 27 al 30 de octubre se celebrará en México la Semana de la Seguridad 2025, en la que distintas personalidades del ámbito dictarán conferencias varias, entre ellas la de Luis Miguel Dena sobre Ciberseguridad e Ingeniería Social… Escándalos como el del fraude en Segalmex, la muerte de migrantes en una cárcel de Migración, así como de diversas empresas fantasmas, creadas para la obtención de contratos gubernamentales, quedaron ya en el olvido… El regidor del ayuntamiento de Tulum, Eugenio Barbachano, aseguró que el aeropuerto de Tulum no está jalando ni lleva turismo y que las playas del municipio se encuentran desoladas y alertó que las aerolíneas extranjeras están cancelando vuelos a ese paraíso turístico… Curioso resulta ver al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, jugar con sus nietos en el parque de Polanco, aunque no resulta agradable verlo rodeado de una seguridad extrema que inquieta a los paseantes.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com