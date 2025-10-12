Falla operativa en gasolinerías deja pérdidas diarias superiores a 25 mdp

Reporte Coparmex afectaciones

Impacto al transporte, a la distribución de insumos y a los servicios turísticos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Una falla técnica en el sistema digital de despacho y cobro de múltiples gasolineras en Quintana Roo ha generado una crisis operativa que afecta gravemente al sector productivo del estado. Según estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas económicas ascienden a más de 25 millones de pesos diarios, impactando el transporte, la distribución de insumos y los servicios turísticos.

La semana pasada, varias estaciones de servicio en el municipio de Benito Juárez —principalmente en Cancún— comenzaron a reportar fallas en sus sistemas electrónicos, lo que impidió el despacho normal de combustible. Aunque en un inicio se especuló sobre un posible desabasto, el gobierno estatal aclaró que se trató de una falla técnica en los sistemas digitales de cobro y suministro.

Entre el 30% y el 40% de las gasolineras del municipio presentaron afectaciones parciales o totales. Algunas de las estaciones más afectadas se ubicaron en Avenida Talleres, La Luna con Kohunlich, Prolongación Avenida Politécnico, Ruta 4 (junto al Sindicato de Taxistas) y en la Avenida Chichén Itzá con Tepich, Supermanzana 41.

Estas fallas provocaron filas de hasta dos horas, cancelaciones de servicios y paros operativos en sectores clave como el transporte público, la distribución de mercancías y el turismo.

La Coparmex informó que las pérdidas diarias superan los 25 millones de pesos, debido a:

– Retrasos logísticos en la entrega de productos

– Cancelaciones de servicios turísticos

– Paros operativos en transporte y distribución

– Afectaciones a la movilidad urbana

El colapso ha generado preocupación entre empresarios, transportistas y ciudadanos, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar que la situación se prolongue.

El Ayuntamiento de Benito Juárez y autoridades estatales han iniciado revisiones técnicas en las estaciones afectadas. Aunque se descartó un problema de suministro, se reconoció la necesidad de fortalecer los sistemas digitales y establecer protocolos de contingencia para evitar futuras interrupciones.

La Coparmex ha solicitado una auditoría técnica y mayor transparencia en el manejo de los sistemas digitales de las gasolineras. También se ha planteado la posibilidad de establecer mecanismos alternativos de pago y despacho en caso de fallas, para garantizar la continuidad del servicio.