Detecta Sedetus 116 desarrollos irregulares en el estado

Alerta inmobiliaria

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha identificado 116 desarrollos inmobiliarios irregulares en todo el estado, como parte de un operativo de verificación que busca frenar el creciente número de fraudes en la venta de terrenos. La información fue confirmada por Gabriela Peña González, directora de Asuntos Inmobiliarios de la dependencia, en declaraciones recientes a medios locales.

El padrón de desarrollos irregulares ya está disponible para consulta pública en el sitio web de la Sedetus, con el objetivo de que los ciudadanos puedan verificar la legalidad de los proyectos y de los asesores inmobiliarios antes de realizar cualquier compra.

Aunque los desarrollos irregulares se distribuyen en todos los municipios del estado, las zonas con mayor incidencia son:

-Mahahual, donde se detectaron los primeros casos.

-Tulum y Playa del Carmen, con múltiples proyectos sin permisos.

-Bacalar y Cancún, también con presencia significativa de fraudes.

Las irregularidades incluyen la venta de terrenos ejidales no desincorporados, documentación apócrifa y proyectos ficticios que se promocionan principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

Como parte de las medidas para combatir estos delitos, la Sedetus ha interpuesto al menos tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ha establecido convenios con la Mesa de Ciberseguridad para eliminar perfiles falsos y publicidad engañosa en internet.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a:

-Verificar que los terrenos cuenten con matrícula oficial.

-Confirmar que los asesores inmobiliarios estén certificados.

-Revisar que los permisos municipales y ambientales estén en regla.

-Consultar el padrón público de desarrollos irregulares antes de firmar cualquier contrato.

“Comprar sin verificar puede llevar a perder dinero o a no poder escriturar legalmente”, advirtió Peña González.