Mara Lezama Espinosa inaugura el Foro Nacional de Justicia Cívica

Llamado a defender la paz y la legalidad

Reafirmó el compromiso de modelo de seguridad basado en prevención, mediación y participación social

Cancún.– Con el objetivo de promover la resolución creativa de problemas y la identificación de sus causas, se celebra en esta ciudad el Foro Nacional “Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad” inaugurado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa con la presencia de la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales.

En este foro y en el aniversario 51 de Quintana Roo, la gobernadora hizo un llamado para emprender todas y todos juntos una gran cruzada de defender lo que somos, de hacer una versión de nosotros mismos, de acabar la violencia, de estar pendiente de qué están viendo los niños, qué estamos consumiendo. A no normalizar las violencias, el clasismo, el racismo y el machismo.

Mara Lezama reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, encabezada por Julio César Gómez Torres, impulsora del foro, y subrayó que la justicia cívica representa un paso firme hacia la consolidación de la paz social, al atender los conflictos cotidianos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación.

La gobernadora destacó que el Modelo Homologado de Justicia Cívica que se implementa en el estado, y que ahora se está consolidando, está alineado con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y busca sustituir una visión punitiva y neoliberal por un enfoque preventivo, restaurativo y profundamente humano.

Actualmente, el modelo opera en seis municipios del estado, donde se ha alcanzado un 75% de cumplimiento en justicia cívica y un 25% en mediación y conciliación, reflejo de la confianza ciudadana en un gobierno que actúa con transparencia, empatía y justicia.

“La construcción de paz exige más que castigar; requiere escuchar, comprender y reparar. Cada acto de mediación o acuerdo comunitario es una victoria frente a la violencia”, señaló Mara Lezama.

Sin embargo, reconoció que no existen fórmulas mágicas para acabar la inseguridad y la violencia, pero sí podemos iniciar con pequeños cambios cotidianos que después se van convirtiendo en grandes transformaciones.

“Podemos construir esa paz y tranquilidad desde las causas, con acciones que previenen la violencia y promueven la justicia en el día a día. Podemos prevenir desde las escuelas, en nuestras comunidades y más importante aún, desde la familia, con oportunidades, con educación y con esperanza”, añadió Mara Lezama.

Por ello, afirmó que todos los días se trabaja en la identificación de las causas, en la prevención, en la detección de las violencias. Agradeció la colaboración y coordinación de todas las fuerzas federales, Ejército, Marina, Guardia Nacional, etc., en la construcción de paz y seguridad.

Finalmente, la Gobernadora se comprometió a seguir fortaleciendo esta estrategia de seguridad ciudadana con una visión humanista con corazón feminista, orientada a reconstruir el tejido social y garantizar que todas las familias vivan con dignidad y esperanza.

Regresará el vuelo directo Las Vegas–Cancún

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la reanudación del vuelo directo entre Las Vegas y Cancún, una conexión que volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Fútbol, después que hace 4 años no se tenía ese vuelo.

El nuevo enlace aéreo permitirá una mayor conectividad internacional para el Caribe mexicano, fortaleciendo el flujo de visitantes entre ambos destinos turísticos de primer nivel, destacó la titular del Ejecutivo.

La ruta, que había sido suspendida durante cuatro años, volverá sin escalas, con un avión 737-800 de 175 personas de capacidad, y operará de manera regular, los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, consolidando a Cancún como uno de los principales centros turísticos y de transporte aéreo del país.

Mara Lezama destacó que esta nueva conexión contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y económica en Quintana Roo, generando prosperidad compartida y bienestar para las y los habitantes del estado.

“Así se fortalece la actividad aérea, llegan más turistas y avanzamos hacia lo que buscamos: prosperidad compartida”, agregó la Gobernadora.