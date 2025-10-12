Festival “Tradición, Luz y Reencuentro” para celebrar Día de Muertos en Cozumel

Festividad que une culturas

La meta es acercar a las y los cozumeleños a las tradiciones de Oaxaca

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) anunció la realización del Festival “Tradición, Luz y Reencuentro”, con motivo del Día de Muertos, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre en las inmediaciones del Museo de la Isla.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la directora general, Juanita Alonso Marrufo, se presentó el póster oficial del evento, que este año estará dedicado al estado de Oaxaca, como una forma de acercar a las y los cozumeleños las diferentes manifestaciones culturales en torno a esta festividad única de México.

Alonso Marrufo destacó que el festival es una oportunidad para vivir, aprender y compartir la riqueza de nuestras tradiciones, al tiempo que fortalece el sentido de comunidad y la promoción del turismo cultural, “Con estas acciones fomentamos la convivencia, la identidad y el turismo con sentido social, generando espacios de encuentro que beneficien tanto a la comunidad como a nuestros visitantes”, expresó.

El Festival “Tradición, Luz y Reencuentro” involucra a diversos sectores de la sociedad, como asociaciones culturales, grupos artísticos, escuelas y hoteles, con la intención de que también el sector turístico se sume a la celebración, invitando a sus huéspedes a disfrutar de esta experiencia cultural viva que distingue a México ante el mundo.

En la conferencia también estuvieron presentes la directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul y la directora de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), Dianela Cervantes Chi; así como representantes del grupo Canoa Maya Cozumel y de la Academia de Danza y Artes Escénicas Tzunum, Eduardo Castro Mota y Galo Herrera Rodríguez, respectivamente, quienes formarán parte del programa artístico.

El 25 de octubre iniciará con la “Llegada de las Almas”, a cargo del grupo Canoa Maya Cozumel, seguida por la inauguración del festival y la entrega de reconocimientos a los participantes de las exposiciones colectivas “Alebrijes en Día de Muertos” y de los murales “La Fantástica Tradición Mexicana”, de Verónica Ochoa, Carla Peniche y Lucio Frías, y “La Visita”, realizada por alumnos de la UQROO y la Secundaria del Partenón.

También se presentará la delegación “Nitos Oaxaqueños”, un grupo de folclor reconocido dentro y fuera del país por su labor en la preservación de las tradiciones de Oaxaca. La jornada continuará con un recorrido por los altares, exposiciones y murales, y culminará con una “Cana al Aire” dedicada al Día de Muertos.

El 26 de octubre el programa incluirá la participación del Coro de la FPMC con un “Popurrí Oaxaqueño” y el Baile de las Piñas, interpretado por alumnas del taller de danza de la institución. Además, se llevará a cabo el Concurso de Catrinas, en categorías infantil y libre, cuya ganadora representará a la Institución en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret.

La jornada cerrará con la puesta en escena “La Leyenda de Ixquic”, a cargo de la Academia Tzunum, y la tradicional “Despedida de las Almas”, con el grupo Canoa Maya Cozumel regresando al mar en una emotiva ceremonia.

El festival invita a toda la comunidad a ser parte de este encuentro cultural, que une las tradiciones que celebran y honran el retorno transitorio de los seres queridos. Las actividades comenzarán a partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre para todas y todos.

Mukbilpollo entre $250 y $600 pesos

Cada año, entre finales de octubre y principios de noviembre, las cocinas de Quintana Roo se llenan de aromas ancestrales. El Mukbilpollo —también conocido como pib— es el platillo estrella del Hanal Pixán, la celebración maya del Día de Muertos. Su nombre proviene del maya yucateco y significa “pollo enterrado”, en referencia a su cocción tradicional bajo tierra.

Este 2025, el Mukbilpollo vuelve a encender las celebraciones en Cancún, Playa del Carmen y comunidades del interior del estado. Elaborado con masa de maíz, manteca de cerdo, achiote, pollo o cerdo, y envuelto en hojas de plátano, el platillo se hornea lentamente, logrando una textura suave y un sabor profundo que conecta a los vivos con sus ancestros.

Desde la primera semana de octubre, negocios locales como Mukbilpollo Cancún 94 —ubicado en la Región 94 sobre la avenida Francisco I. Madero— comenzaron a recibir pedidos. Este establecimiento, junto con panaderías, cocinas familiares y mercados populares, ofrece el platillo en versiones individuales o familiares.

Los precios varían según el tamaño y los ingredientes, por ejemplo, el tradicional de pollo individual puede costar entre $250 y $300 pesos, mientras que el mixto (pollo y cerdo mediano estaría entre los $350 y $450 pesos, finalmente el familiar relleno Grande estaría costando entre los $500 y $600 pesos.