Bajan los homicidios dolosos en QRoo, reporta la SSyPC federal

Resultados de la estrategia federal

Se posiciona a l estado en el lugar 21 a nivel nacional, informa García Harfuch

Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México. – Durante una conferencia virtual con medios de comunicación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Quintana Roo ha logrado reducir en un 66% el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum. Esta cifra posiciona al estado en el lugar 21 a nivel nacional en este delito, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre de 2024 se registraban dos homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en julio de 2025 la cifra bajó a 0.77 víctimas por día. En el municipio de Benito Juárez (Cancún), históricamente uno de los más afectados, el promedio pasó de 1.1 a 0.32 homicidios diarios, una disminución del 70.6%.

García Harfuch destacó que estos resultados son producto de la coordinación directa entre el gobierno federal, estatal y municipal, especialmente con la gobernadora Mara Lezama, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. “Desde el primer día de gobierno hemos tenido operaciones conjuntas exitosas”, afirmó.

El funcionario también señaló que más de 90 objetivos prioritarios del crimen organizado han sido detenidos, y que se han vinculado a proceso el 94% de los presuntos delincuentes capturados en la entidad.

Aunque los homicidios han disminuido, Quintana Roo sigue siendo un punto atractivo para el narcomenudeo, con presencia de células del Cártel del Pacífico, Cártel de Caborca, Los Pelones y escisiones de grupos de Jalisco. Las acciones se concentran en Cancún, Tulum y Playa del Carmen, donde se han reforzado los patrullajes y la vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que ahora cuenta con una oficina de Interpol México.

En materia de violencia digital, el estado ocupa el tercer lugar nacional, con más de 500 carpetas de investigación abiertas en 2024 por delitos como robo de contraseñas, extorsión virtual y difusión de contenidos creados con inteligencia artificial que vulneran la intimidad de las víctimas.

La disminución del 66% en los homicidios dolosos en Quintana Roo refleja un avance importante en la estrategia de seguridad federal, aunque persisten desafíos como el narcomenudeo, la extorsión y la violencia digital. Las autoridades aseguran que la clave ha sido la coordinación operativa constante y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Sanción ejemplar por agresión de taxista

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) suspendió de manera definitiva a un taxista del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” tras protagonizar una agresión física y verbal contra un conductor de plataforma digital y un turista extranjero en el centro de Playa del Carmen. El incidente ocurrió en la zona comprendida entre la calle 4 y las avenidas 10 y 15, en plena zona turística, y fue captado en video por testigos.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa al taxista bloqueando el paso del vehículo de aplicación, abriendo la puerta del copiloto para impedir su salida y lanzando insultos al turista, quien le exige retirarse para continuar su trayecto. El turista, hablando en inglés, defiende al conductor y exige respeto, mientras otros taxistas rodean el vehículo.

Tras analizar el caso, el Imoveqroo determinó la inhabilitación permanente del operador, prohibiéndole conducir cualquier tipo de transporte público en el estado. La medida se fundamenta en los artículos 122 fracción XV, 198 apartado III inciso C, 199, 200, 201 y 202 de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que facultan a la autoridad para retirar licencias y concesiones a operadores involucrados en actos violentos.

El sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” también confirmó la separación definitiva del chofer, señalando que su comportamiento va en contra de los principios de servicio y respeto hacia los usuarios.

El Imoveqroo reiteró su política de cero tolerancia frente a abusos en el transporte público y puso a disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 983 185 3403 para reportar cualquier irregularidad. Se solicita incluir datos como número económico, placas, sindicato, hora y lugar de los hechos, así como fotografías o videos que respalden la denuncia.

Este caso se suma a una serie de incidentes que han tensado la relación entre taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales en Quintana Roo. La sanción ejemplar busca enviar un mensaje claro: la violencia no será tolerada, y se protegerá la seguridad de usuarios y visitantes en uno de los destinos turísticos más importantes del país.