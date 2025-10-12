Estudiantes del Conalep ya realizan prácticas profesionales en Tren Maya

Vinculación con la formación técnica

Mantenimiento electromecánico, logística ferroviaria, administración de estaciones y atención al usuario

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El megaproyecto ferroviario del sureste mexicano, el Tren Maya, comienza a vincularse con la formación técnica de jóvenes quintanarroenses. Esta semana, el primer grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Quintana Roo inició sus prácticas profesionales en instalaciones del Tren Maya, marcando un hito en la integración educativa y productiva de la región.

En una primera fase de colaboración entre el sistema educativo y el proyecto ferroviario del Tren Maya, diez estudiantes de los planteles Conalep en Cancún y Chetumal comenzaron sus prácticas profesionales en las estaciones correspondientes a estas ciudades. Esta iniciativa representa un paso inicial hacia la integración académica con uno de los megaproyectos más relevantes del país.

Durante un periodo de tres meses, los alumnos realizarán actividades prácticas que complementan su formación en la carrera técnica de mantenimiento ferroviario. El director del Conalep en Quintana Roo, Aníbal Montalvo, detalló que para participar en estas prácticas, los estudiantes deben tener más de 18 años. “Ya tenemos la primera incorporación de los estudiantes en las prácticas profesionales, estamos gestionando para poder incorporar más”, indicó.

Una vez que concluyan las obras del taller ferroviario, se contempla la incorporación de hasta 130 estudiantes adicionales de la misma carrera técnica, provenientes de los planteles Conalep en el estado. Esta expansión permitirá fortalecer el vínculo entre la formación técnica y las necesidades operativas del Tren Maya.

Se espera que en los próximos meses se incorporen más estudiantes de los planteles de Chetumal, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. El objetivo es que al menos 200 alumnos realicen prácticas en el Tren Maya durante el ciclo escolar 2025–2026.

Además, el Conalep trabaja en la creación de una nueva carrera técnica especializada en transporte ferroviario, que podría iniciar en 2026 con sede en Cancún.

Cancelan obra ilegal en Puerto Morelos

Un juez federal ha dictado la cancelación definitiva de una obra inmobiliaria en Puerto Morelos, tras comprobar que el proyecto fue autorizado ilegalmente por autoridades municipales sin cumplir con los requisitos ambientales federales. La sentencia, emitida el 30 de septiembre por el Juzgado Octavo de Distrito, representa un triunfo para la sociedad civil y marca un precedente en la defensa de los ecosistemas costeros de Quintana Roo.

La obra en cuestión consistía en un desarrollo de cinco niveles ubicado en una zona de alta fragilidad ecológica. El permiso de construcción PM-1566 fue otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, pero carecía de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento obligatorio para proyectos en ecosistemas costeros.

La organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió el juicio de amparo 473/2025, argumentando que la omisión vulneraba el artículo 4º constitucional, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano. El juez coincidió y ordenó la suspensión inmediata de cualquier obra vinculada al proyecto, así como la prohibición de emitir nuevas licencias en la zona hasta que se presente y apruebe la MIA.

La sentencia se fundamenta en los principios de precaución, prevención, sustentabilidad y justicia intergeneracional. El tribunal consideró que la autorización municipal violó la legislación ambiental al ignorar el impacto potencial sobre manglares, dunas y fauna costera.

Mónica Huerta Solís, representante legal de DMAS, declaró en conferencia de prensa: “Este fallo representa un triunfo de la justicia ambiental frente a los intereses económicos que amenazan nuestros ecosistemas. Es también un llamado a las autoridades para que respeten la ley y prioricen el patrimonio natural”.

DMAS denunció que otros proyectos como Alux 33 y Sole Blu continúan operando pese a haber sido clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a presuntas irregularidades en permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).

La organización advirtió que “persisten múltiples desarrollos que buscan eludir la ley y presionan a las autoridades para flexibilizar la normativa ambiental”. También llamó a la ciudadanía a denunciar construcciones irregulares y apoyar las acciones legales para proteger los ecosistemas costeros.