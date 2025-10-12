Mejor infraestructura y mayor seguridad, de los principales retos de Cancún: Coparmex

Empresarios lanzan advertencia

Se subraya la importancia de trabajar en beneficio del visitante, pero también de la población

Cancún.-

Cancún.- La ciudad más emblemática del Caribe mexicano enfrenta una serie de desafíos que amenazan su liderazgo turístico. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, Cancún enfrenta cinco factores que están afectando la experiencia de los visitantes y poniendo en riesgo la competitividad del destino. El diagnóstico fue presentado por empresarios locales, quienes exigen acciones urgentes para revertir la tendencia.

En este marco, Coparmex Cancún ha decidido establecer una nueva comisión dedicada al sector turístico, con el objetivo de fortalecerlo mediante una agenda centrada en la competitividad y la sustentabilidad. Esta iniciativa busca generar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo del turismo en la región.

Andrea Peñuela fue designada como coordinadora de esta comisión, la cual tiene como propósito construir una visión tanto nacional como internacional que permita aprovechar al máximo las ventajas del destino. Para ello, se contempla la colaboración con instituciones académicas, organismos gubernamentales y otras entidades, bajo la convicción de que el trabajo conjunto puede fomentar un turismo más sólido y sostenible.

Actualmente, Coparmex cuenta con 12 comisiones de trabajo, y en el caso de Quintana Roo, se ha destacado que el 49 % de las actividades económicas están vinculadas al turismo. La nueva comisión se dividirá en distintas áreas temáticas, como el turismo médico, y podría incorporar otras ramas como el comunitario, de romance, wellness, entre otros, en función del desarrollo del plan maestro estatal.

Como parte de sus acciones iniciales, se ha comenzado un diagnóstico para identificar los principales desafíos del sector. Hasta ahora se han detectado problemáticas relacionadas con la infraestructura, el sargazo, la percepción de violencia, el transporte en el aeropuerto y el cuidado ambiental. Este análisis continuará con el fin de diseñar estrategias específicas que permitan atender estos retos.

Además, se subraya la importancia de trabajar no solo en beneficio del visitante, sino también de la población local. En este sentido, se busca visibilizar el trabajo de Coparmex a nivel nacional, que incluye la participación de 18 centros empresariales comprometidos con el fortalecimiento del sector turístico.

Tráfico aéreo a la baja

El Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más transitados de América Latina, enfrenta una caída significativa en el tráfico aéreo desde Estados Unidos, su principal mercado emisor. Entre enero y agosto de 2025, las rutas más importantes hacia el Caribe mexicano registraron descensos de hasta doble dígito, lo que ha encendido alertas en el sector turístico y aeronáutico.

Según el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), las rutas con mayor caída son: Cancún–Chicago: -15%, Cancún–Denver: -11.3%, Cancún–Dallas: -5.8%, Cancún–Nueva York: -3.6%, Cancún–Atlanta: -2.5% y Cancún–Houston: -0.8%.

Estas cifras contrastan con el histórico liderazgo de Estados Unidos como principal emisor de turistas hacia Cancún. Por primera vez en años, ninguna ruta estadounidense encabeza el tráfico internacional hacia el destino.

Mientras las rutas estadounidenses se retraen, las conexiones con Canadá muestran un crecimiento sin precedentes: Cancún–Toronto: +26.3% y Cancún–Montreal: +37.9%.

Estas rutas se han convertido en las más activas del país, desplazando a Estados Unidos del primer lugar en tráfico foráneo hacia Cancún.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, explicó que la caída se debe en parte a las reparaciones masivas de aeronaves a nivel mundial, que han reducido la disponibilidad de asientos en vuelos internacionales. Esta coyuntura ha afectado especialmente las rutas hacia Estados Unidos.

El panorama no mejora en vuelos nacionales. Entre enero y agosto, cinco de las diez principales rutas hacia Cancún también registraron descensos: Cancún–CDMX: -5.5%, Cancún–Monterrey: -5%, Cancún–Toluca: -7.1% y Cancún–AIFA: -2.9%.