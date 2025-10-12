La unidad de priistas derrotará a las adversidades: Cristina Ruiz

Gira de trabajo por Jocotitlán

Toluca, Méx.- Al dejar en claro que el priismo mexiquense camina el territorio para defender al país del autoritarismo y hacer conciencia ciudadana sobre el riesgo que existe por tener un gobierno que destruye todo lo que sirve, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval, destacó la importancia de estar unidos en los tiempos de gran adversidad para la Patria.

En gira de trabajo por Jocotitlán, donde tuvo un encuentro con la militancia e inauguró el comité municipal, la también senadora dijo que los priistas enfrentan los desafíos que significa ser oposición al actual régimen y se prepara, permanentemente, para darle viabilidad a las estructuras municipales y seccionales que le dan vida al partido todos los días.

Acompañada de liderazgos priistas del municipio como el ex diputado federal Gustavo Cárdenas Monroy y los ex presidentes municipales Iván Esquer González y Jesús Monroy Monroy, así como los diputados Elías Rescala Jiménez y Lety Mejía García, la lideresa priista sostuvo que los priistas no se rajan ni son desertores y siguen en la lucha hasta el final.

“Siempre vemos con respeto al priismo del Estado de México y vamos hasta donde tope con amor al partido; en las buenas y en las malas nosotros jalamos parejo; estamos unidos en estos tiempos de lucha para defender al partido; el PRI ha hecho los mejores gobiernos, no se equivoquen los que dicen todo lo contrario; hay un gran priismo que camina el territorio”, afirmó.

En torno a la tragedia que vive la nación, Ruiz Sandoval resaltó que Morena destruye a su paso todo lo que el PRI hizo durante muchos años, como los centros de salud, el Seguro Popular y el sistema de vacunación, así como el mantenimiento en carreteras o los espacios educativos, por eso “hay que sacar este régimen dictatorial del Estado de México y del país porque no le hace bien a México”.

Puntualizó que la lucha es por las nuevas generaciones, pues “el mayor deseo es que tengan un mejor lugar y les vaya bien, aquí nos jugamos el futuro del país, no podemos claudicar ni quedarnos callados porque no es opción; vamos a llegar a cada rincón del Estado con los priistas que sumarán fuerza en las calles, en todos los municipios, con gestión para la salud y todo lo que se necesite”.