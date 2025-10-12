Nicolás Romero, comprometido con el medio ambiente: Yoselin Mendoza

Nicolás Romero, Méx.- Con la finalidad de fomentar la sostenibilidad ambiental y la promoción a la economía local, la presidenta municipal Yoselin Mendoza inauguró, en coordinación con la Secretaría del Campo estatal, el Tianguis Agropecuario, donde productores agrícolas, acuícolas y pecuarios de Nicolás Romero, estarán ofreciendo sus productos, resultado de un año de arduo trabajo. La alcaldesa hizo hincapié en el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer esto posible y que “gracias a su respaldo, nuestra amada tierra puede demostrar hoy lo que es capaz de producir, muestra de ello es este tianguis, esta plaza es para ustedes, es para que la utilicen bienvenidas y bienvenidos a todos”.

El evento desarrollado en el Jardín Bicentenario, dio una oportunidad a productores de San José el Vidrio y San Pedro Azcapotzaltongo, para tener nuevos espacios de comercialización acercando al productor con el consumidor, eliminando intermediarios y ofreciendo productos de calidad a precios justos.

Asimismo, se entregaron de manera simbólica 10 credenciales del Sistema Único de Registro Agropecuario (SURA), de 72 nuevas afiliaciones en total; también estuvo presente la Comunidad Mexicana de Ornicultores OMX A.C., dedicada a fomentar la preservación y crianza de aves de manera profesional y responsable.

En representación de María Eugenia Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo, Ariadna Rivera Sánchez, Delegada Regional de Desarrollo Agropecuario de la Región Séptima de Cuautitlán Izcalli, Secampo, mencionó que desde el Gobierno del Estado de México, “respaldamos a los productores para que desarrollen su actividad de manera sostenible y sustentable, hoy nos unimos para beneficiar a los de Nicolás Romero”.

El gobierno de la Alcaldesa Yoselin Mendoza demuestra una vez más la importancia de atender las necesidades de los productores ofreciendo un espacio estratégico para impulsar la economía local de una manera más natural, apoyando así a reducir la huella de carbono.