Nadie detendrá la unidad de los suteymistas, asegura el dirigente Tomás Palomares Parra

Se reincorpora a sus labores

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- En todo momento y bajo cualquier circunstancia, por muy fuerte o dolorosa que ésta sea, seguiremos trabajando de la mano de las y los compañeros suteymistas. Seguimos adelante para mantener la fortaleza y unidad del SUTEyM aquí en Naucalpan.

Así lo expresó el doctor en Derecho y dirigente de ese gremio sindical, Tomás Palomares Parra, al reincorporarse a sus labores cotidianas. “Nada ni nadie podrá vulnerar las conquistas y la unidad que prevalece al interior de nuestro gremio. Somos una gran familia”, dijo.

El también secretario de Exterior en el SUTEyM estatal, recordó que durante su administración se ha privilegiado el diálogo, la negociación con argumentos y la búsqueda del bien colectivo. “Los trabajadores y su dirigencia somos un solo equipo que tiene como misión servir a los naucalpenses”, reafirmó.

Palomares Parra puntualizó que “aquí estamos con más ánimos que nunca para servir a los compañeros a quienes agradezco su apoyo y oraciones por mi salud”, abundó.

Por otra parte, el dirigente sindical, refrendó su compromiso: “Mantendremos un contacto directo con la clase trabajadora y coadyuvar con la administración que encabeza el alcalde Isaac Montoya, aquí en Naucalpan”, concluyó.