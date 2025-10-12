La alcaldesa Azucena Cisneros entrega calzado a los estudiantes

Programa “Zapatón, pisando seguros”

Ecatepec, Méx.- Con el apoyo a la educación, el gobierno de esta localidad atiende las causas de la inseguridad, por lo que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss acudió a la escuela primaria Felipe Villanueva, en la colonia La Guadalupana, para encabezar la entrega de calzado escolar del programa “Zapatón, pisando seguros”.

Frente a padres de familia y estudiantes, la presidenta municipal destacó que el gobierno municipal entrega zapatos en escuelas primarias y de preescolar a lo largo y ancho del municipio, apoyo que “es fundamentalmente para los papás, porque sabemos lo que implica enviar a nuestros hijos a la escuela, comprar útiles escolares, uniformes y eso tiene un impacto”.

Añadió que este año inició el “Zapatón, pisando seguros” y está a punto de empezar la entrega de lentes escolares con graduación; sin embargo, el próximo ciclo escolar se va a sumar la entrega de vales para uniformes escolares, programas diseñados para ayudar a la economía familiar y reducir la deserción escolar.

Cisneros Coss destacó que en Ecatepec solo 17 por ciento de alumnos termina una carrera universitaria y 23 por ciento la preparatoria, por lo que “no podemos seguir con esas cifras, no podemos tener a los niños en la calle”.

Anunció que el próximo año, la beca Rita Cetina será ampliada a los niveles de primaria y preescolar por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; “así que ya no va haber pretexto para que los niños no vayan a la escuela: ¿Uniforme, zapatos, lentes escolares y beca es suficiente o no para mandar a los hijos a la escuela? ¡Claro!”, expresó.

También recordó que el gobierno municipal otorga una tarjeta con apoyo económico para los pasajes de los universitarios de escuelas públicas y privadas.