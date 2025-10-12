Impulsa el GEM transformación de la movilidad con alianzas público-privadas

Diseña novedosos mecanismos financieros

Estudios técnicos de demanda y funcionalidad y ordenamiento del transporte son factores clave

Ciudad de México.– Para llevar un transporte público que responda a las necesidades de la ciudadanía, de calidad, eficiente y con justicia social, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, diseña novedosos mecanismos financieros con la participación de capital privado y el acompañamiento de expertos en materia de movilidad.

Así lo aseguró Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, durante su participación en el Foro Ruta México, organizado por Mobility ADO, donde comentó que en el Estado de México inicia una nueva era de colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil, a través de alianzas público-privadas que permitan mejorar el transporte público mediante incentivos, coordinación y planeación conjunta.

El funcionario estatal señaló que, con los nuevos esquemas financieros y de coordinación, México puede colocarse como un prototipo de cómo debe transformarse el transporte público, al garantizar que los recursos se apliquen con eficiencia y se impulse una movilidad más justa para quienes más lo necesitan.

Ante panelistas y especialistas, destacó que, bajo estos nuevos esquemas de financiamiento, los estudios técnicos de demanda y funcionalidad, el ordenamiento del transporte en coordinación con los concesionarios y la integración de un sistema integral, son factores fundamentales para determinar el tipo de transporte y tecnología que se requiere, con el fin de garantizar un servicio de transporte de calidad y eficiente.

En su oportunidad, Francisco Trueba, Director de Movilidad Urbana de Mobility ADO y representante de la iniciativa Ruta México, destacó la necesidad de profesionalizar a todos los involucrados en materia de movilidad, para poder llevar los proyectos al terreno de la ingeniería y al diseño de rutas de acción.

Por su parte, Rodolfo Osorio, Coordinador de Electromovilidad en la Secretaría de Economía, subrayó que la electromovilidad debe implicar una transformación de fondo, que abarque la renovación de la flota vehicular y la reconfiguración completa del ecosistema industrial de producción y transporte.