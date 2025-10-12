Salud mental juvenil: emergencia en la CDMX

Caso de Lex Ashton y el fenómeno “incel”

La depresión y la ansiedad afectan a más del 14% de la población mexicana

Por Arturo Arellano

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, diversos informes revelan que la depresión y la ansiedad afectan a más del 14% de la población mexicana, con especial incidencia en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. En la Ciudad de México y su área metropolitana, esta tendencia se agudiza por factores como la violencia escolar, la presión académica, la precariedad económica y el aislamiento digital.

Según datos del INEGI, en 2023 se registraron 8,837 suicidios en México, con una tasa nacional de 6.8 por cada 100 mil habitantes. La cifra se eleva a 11.4 por cada 100 mil en hombres, lo que refleja una vulnerabilidad particular en varones jóvenes. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) estima que el 6.5% de los adolescentes ha intentado suicidarse alguna vez en su vida.

El asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por parte de Lex Ashton, un joven que se identificaba como “incel” (célibe involuntario), conmocionó a la sociedad mexicana en 2025. Este caso no solo evidenció fallas en la detección de conductas violentas, sino también la presencia de comunidades digitales que promueven el odio hacia las mujeres y la glorificación de la violencia.

¿Qué son los denominados “Incels”?

El término “incel” describe a hombres que se sienten excluidos del afecto y la sexualidad, y que en algunos casos desarrollan discursos misóginos y nihilistas. En México, este fenómeno ha comenzado a ganar terreno entre adolescentes varones que enfrentan inseguridad emocional, baja autoestima y falta de redes afectivas. Expertos advierten que la radicalización digital puede derivar en conductas violentas si no se detecta a tiempo.

Expertos como Fausto Lamont (UNAM) y Luis Mata Zúñiga (UAM) señalan que el fenómeno incel debe entenderse desde una perspectiva multidimensional:

-Aislamiento emocional y falta de redes afectivas.

-Presión social sobre la masculinidad, que asocia el valor personal con el éxito sexual.

-Consumo de contenidos misóginos en redes y foros digitales.

-Ausencia de educación emocional en casa y en la escuela.

-Secuelas psicológicas postpandemia, como ansiedad, depresión y retraimiento.

Silvia Soler, del Instituto de Liderazgo Social y Bienestar, advierte que muchos jóvenes incels no buscan ayuda porque sienten que el sistema los ha excluido

Prevención: ¿qué hacer?

Especialistas en salud mental, docentes y activistas coinciden en que la prevención debe ser integral:

-Educación emocional desde la primaria, con enfoque en empatía, manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos.

-Capacitación docente para detectar señales de alerta como aislamiento, agresividad o discursos de odio.

-Redes de apoyo comunitario, incluyendo espacios seguros para hablar de afectividad, identidad y género.

-Regulación de contenidos digitales, con monitoreo de foros que promuevan violencia o misoginia.

-Acceso gratuito a atención psicológica, especialmente en escuelas públicas y centros juveniles.

La salud mental no puede seguir siendo un tema tabú. En palabras de Maya García, periodista especializada en juventudes: “Los jóvenes no solo necesitan contención, necesitan que se les escuche, que se les entienda y que se les acompañe en su proceso de construcción emocional”.

El caso de Lex Ashton debe ser una llamada de atención para padres, autoridades y educadores. No basta con castigar la violencia: hay que prevenirla desde la raíz emocional y social.

El término incel proviene del inglés involuntary celibate y surgió en foros digitales anglosajones. Originalmente, describía a personas que sufrían por no poder establecer vínculos afectivos o sexuales. Sin embargo, en comunidades virtuales —especialmente masculinas— el concepto ha evolucionado hacia una identidad marcada por el resentimiento, la misoginia y, en casos extremos, la glorificación de la violencia.