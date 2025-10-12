Sheinbaum anuncia gira de “México Canta” para promover música sin apología a violencia

Visitarán escuelas y centros de jóvenes

⁠Se llevará a cabo del 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 en México y Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, como parte de la iniciativa binacional “México Canta por la paz y contra las adicciones”, las y los ganadores y finalistas iniciarán una gira en la que realizarán conciertos, así como visitas a escuelas y centros de jóvenes para promover, a través de la nueva música mexicana, letras que no hagan apología a la violencia o al consumo de drogas.

“Lo que decidimos, junto con Cultura, es invitarlos a una gira por el país. Pueden ser giras de grandes conciertos, pero también de pequeños conciertos. Y no olvidemos cuál fue el objetivo de “México Canta”, que no solamente es promover a músicos, músicas, mexicanos, sino la letra, que ha tenido mucho impacto. Nosotros no prohibimos letras, en algunos estados lo han hecho, nosotros no prohibimos letras que tengan que ver con la apología de la violencia o el consumo de las drogas, pero creemos que el promoverlas genera una narrativa social de que es algo bueno. Entonces, ¿cómo atender a nuevas narrativas?, pues promoviendo música diferente.

“Entonces, el objetivo principal de ‘México Canta’ y por eso se llama “México Canta por la paz y contra las adicciones”, es promover letras distintas a partir de la nueva música mexicana. Y por eso, queremos que ellas y ellos vayan no solamente a grandes conciertos, sino a escuelas, a centros donde estén jóvenes, en donde hablen de sus propias experiencias y compartan una visión distinta a partir de la música, que es un lenguaje maravilloso en el que los jóvenes se encuentran”, destacó en la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”.

Gira por México y Estados Unidos

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que la gira por México y Estados Unidos iniciará de la mano del colectivo Legado de Grandeza en las siguientes fechas:

⁠- Sábado 8 de noviembre: Los Ángeles, California

⁠- Jueves 13 de noviembre: Las Vegas, Nevada, en el showcase de los premios Latin Grammy, con apoyo del Consejo Mexicano de la Música (CMM).

Viernes 14 y sábado 15 de noviembre: Miami, Florida.

Viernes 21 y sábado 22 de noviembre: Tijuana, Baja California.

Sábado 20 de diciembre: Ciudad de México, en la Verbena Navideña.

Asimismo, en 2026 se anunciarán más fechas para que el mensaje que difunden las nuevas narrativas sin apología a la violencia o al consumo de drogas llegue a más audiencias.

También, la secretaria Curiel informó que durante la Gran Final de México Canta se registró votación de 39 países, entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Filipinas, Italia, Indonesia y Japón, que eligieron a Sergio Maya como ganador a Mejor Intérprete, y a Carmen María como Mejor Compositora, mientras que Galia Siurob fue reconocida con el Premio de los Especialistas.

Como parte de la estrategia para la difusión de las nuevas narrativas de la música mexicana, se producirá un disco en vinilo con las presentaciones de la Gran Final, material que también estará disponible en plataformas digitales.

La secretaria de Cultura destacó la participación de más de 25 medios públicos para la transmisión de todas las emisiones de “México Canta por la paz y contra las adicciones”, pues gracias a ellos se alcanzó una audiencia de 11 millones de personas.

Encuentro textil Original Yucatán

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, informó que, en conjunto con el Gobierno de Yucatán, del 16 al 19 de octubre, se llevará a cabo el encuentro textil Original Yucatán, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, de las 11:00 a las 22:00 horas, en el que participarán 300 maestras y maestros artesanos quienes mostrarán huipiles, rebozos, tejidos en telar de cintura, camisas, blusas, vestidos bordados, gabanes, lanas, así como arte decorativo y accesorios. Mientras que en el Gran Museo del Mundo Maya se realizarán cuatro pasarelas en las que se presentarán alrededor de 180 piezas.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, resaltó, a través de un enlace en vivo a “La mañanera del pueblo”, que Original Yucatán es una plataforma de orgullo y transformación, por lo que invitó a todos los mexicanos y mexicanas a celebrar el arte, la historia y la identidad.

CSP: se respetará autonomía de la UNAM

Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo federal, sostuvo que, ante la problemática que enfrenta la UNAM en diversos ámbitos, el gobierno federal respeta la autonomía de esa institución, “difícilmente podremos intervenir en la vida interna de la Universidad”. “Cuando fui estudiante y académica nunca quisimos que el gobierno interviniera, pero si nos pide apoyo por algún tema en el marco de respeto a su autonomía siempre vamos a estar ahí, creo que siempre es necesario escuchar a los jóvenes”

Como ex universitaria consideró que frente a esta problemática es necesario que las autoridades universitarias no se alejen de la comunidad estudiantil, que no haya división entre ambas partes, que haya cada vez más acercamientos para entender la situación de la comunidad estudiantil y también de la problemática de los académicos.

Señaló que en el caso de las amenazas de bombas que ha habido en instalaciones de la UNAM, la Secretará de Seguridad Pública y Protección Ciudadana está coadyuvando con la Fiscalía General de la República para determinar el origen de las amenazas.

Por otro lado, tras los hechos violentos registrados en la manifestación del 2 de octubre, se está investigando particularmente al denominado Bloque Negro, que son jóvenes que se visten de negro y se cubren el rostro, también hay investigación porque hubo afectaciones

En cuanto, a la secuela del asesinato de un joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur , comentó que esto deriva de un fenómeno social en redes sociales que desencadenan violencia.