Emotivo Encuentro de Mujeres Líderes de Quintana Roo en el Centro de Convenciones Hong Kong

Organizado por Barra de Abogados del estado

Asisten damas destacadas en diversos ámbitos

Mauro Emmanuel Carmona Díaz y Nataly Monserrat López Gómez, presidente y vicepresidenta de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio profesional AC, respectivamente, fungieron como anfitriones del Encuentro de Mujeres Líderes de Quintana Roo, en el Centro de Convenciones Hong Kong, mismo que forma parte de su programa de actividades solidarias con una noble causa denominándolo internacionalmente #OctubreRosa, mes de concientización y prevención del cáncer de mama, por lo que el código de vestir sugerido fue blanco/rosa.

Después de agradecer la presencia de todas las damas asistentes, Carmona Díaz, cedió su lugar y el micrófono a Margarita Bautista, representante de la asociación “Iluminando tu Lucha”, quien agradeció la distinción, asimismo, pronunció un mensaje y compartió un video del trabajo que realiza esta ONG, destacando así el tema por el que todo el mundo se había reunido.

Posteriormente, Nataly Monserrat López Gómez procedió a la entrega de reconocimientos a un grupo de damas destacadas, pero antes destacó la asistencia de la maestra Karla Paola Rivero Manzanilla, presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Núm. 1 en Benito Juárez, en representación de la gobernadora Mara Lezama; Adriana Lucelly Canché Solís, Directora general de Asuntos Jurídicos del Municipio de Benito Juárez, en representación de la presidenta municipal Ana Paty Peralta, así como Raquel Jiménez, titular de la representación de Gestión Zona Norte del Sistema DIF Quintana Roo, en representación de la presidenta honoraria, Verónica Lezama.

Una mañana por demás emotiva con la participación de la cantante Anashely, quien interpretó un par de temas y para rematar, se partió el pastel de cumpleaños de la anfitriona del lugar, la empresaria Kit Bing Wong, que ese día festejaba su cumpleaños.