Giro en la guerra de Donald Trump contra cárteles de las drogas

EU, en “conflicto armado con combatientes ilegales”

Opinión clasificada del Departamento de Justicia habría autorizado ataques letales contra lista secreta de grupos delictivos: CNN

En un giro que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump habría emitido una opinión legal clasificada que abre la puerta a ataques letales contra cárteles de drogas y capos, según la cadena de noticias CNN.

El medio, que cita a fuentes enteradas, señala que la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia elaboró la opinión legal, según la cual, el presidente Donald Trump puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles dado que estos representan una “amenaza inminente para los estadounidenses”.

Según CNN, los cárteles incluidos en la lista de blancos posibles de ataques letales no se limita a los que el gobierno de Donald Trump declaró Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero pasado.

Expertos legales señalaron a la cadena estadounidense que esta opinión resulta significativa porque da a Trump el poder de designar a los narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal.

“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas hacia Estados Unidos la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo a CNN un ex abogado del Pentágono a quien le describieron la opinión de la OLC.

La semana pasada medios estadounidenses como The New York Times, CBS y BBC revelaron la existencia de un memorándum del Pentágono en el que el presidente Trump informaba que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, y que éstos ya son considerados “combatientes ilegales”.

De acuerdo con CNN este memorándum se basó, en gran medida, en la opinión legal de la OLC y los ataques (al menos cuatro) contra embarcaciones en El Caribe, que según la administración Trump llevaban drogas, también se justifican con el argumento de que quienes viajaban en esas lanchas son “combatientes ilegales”. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, al menos 21 personas han muerto en esas operaciones del gobierno estadounidense.

CNN señala que, aunque abogados militares, tanto en funciones como retirados, han expresado sus dudas o preocupaciones en torno a la legalidad de este tipo de ataques, no pueden anular la opinión de la OLC y que muchos abogados del Departamento de Defensa son reacios a disentir abiertamente de dicha opinión.

“La manera de proceder es simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar de acuerdo con las nuevas políticas de Hegseth,” dijo un abogado militar en funciones al medio. “Ningún abogado militar está tratando de causar problemas o llamar la atención”.

Siempre según CNN, la opinión del Departamento de Justicia es clave en la campaña del gobierno de Trump contra los cárteles de drogas latinoamericanos, incluyendo la ampliación de la autoridad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región.

Ataques frente a costas venezolanas

Hasta la fecha, las fuerzas armadas de EU han realizado al menos cuatro ataques contra embarcaciones que operan en el Caribe, matando a personas que el gobierno de Trump afirma están “afiliadas” con cárteles de drogas que han sido designados como organizaciones terroristas en los últimos meses.

El ataque más reciente se realizó la semana pasada, matando a cuatro personas a bordo de la embarcación, según una publicación en redes sociales del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa, han expresado su preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Los abogados del Pentágono, incluso si tienen preocupaciones, no pueden anular la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del poder ejecutivo. Muchos abogados del Departamento de Defensa también son reacios a disentir abiertamente, dijeron a CNN tres abogados militares en funciones.

La opinión del Departamento de Justicia constituye una parte clave de la campaña intensificada de la administración contra los cárteles de drogas latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las autoridades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región, dijeron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto.

El presidente Donald Trump actualizó las autoridades de la CIA aproximadamente al mismo tiempo que firmó una directiva secreta ordenando a las fuerzas armadas comenzar a atacar a los cárteles de drogas latinoamericanos a principios de este verano, según las fuentes.

CNN informó en abril que la CIA había comenzado a revisar sus autoridades para usar fuerza letal contra los cárteles de drogas en México y más allá, mientras el gobierno de Trump avanzaba para convertir la lucha contra los cárteles en una prioridad principal para la agencia de inteligencia. La CIA también ya está volando drones de vigilancia que son capaces de estar armados sobre México.

Un ex alto funcionario de inteligencia dijo a CNN que existe una directiva presidencial, conocida como un “finding” (hallazgo), para la acción encubierta de la CIA relacionada con la misión antinarcóticos que data de la década de 1980. Sin embargo, ese hallazgo se considera en gran medida “abierto” en cuanto a la definición de las acciones que la CIA puede tomar, agregó el ex funcionario, señalando que ha sido objeto de un debate significativo dentro de la administración desde que comenzó el segundo mandato de Trump.