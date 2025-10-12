Andrés Manuel López Obrador quiso ser periodista: Manuel Pedrero.

El joven analista político y comunicador revela en entrevista exclusiva

Su propuesta “Sin Máscaras”, nacida en 2017 y consolidada durante el sexenio de López Obrador, se centra en la transparencia, la pluralidad informativa y la defensa del periodismo libre de presiones políticas o empresariales.

Por Gloria Carpio

Desde los 14 años, Manuel Pedrero ha desafiado los límites del periodismo tradicional con análisis críticos y presencia en redes sociales. Hoy, con más de un millón de suscriptores, defiende la independencia informativa y reflexiona sobre el papel de los comunicadores en un país donde ejercer la libertad de expresión puede costar la vida.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó detalles sobre su apasionada carrera y su visión del futuro en los medios, así como su perspectiva del estilo presidencial actual.

—Manuel, eres una persona muy joven que ha crecido rápidamente en los medios de comunicación. Eres un referente de opinión pública, muy objetivo, casi una enciclopedia política. De hecho, si no me equivoco, estudias Ciencias Políticas. ¿Cómo comenzó tu interés por el análisis político desde los 14 años? ¿Leías periódicos, seguías noticias?

— “Sí, desde muy joven me atrajo el análisis político. Recuerdo que iniciamos en 2017, antes de la llegada de la Cuarta Transformación. Fue un arranque accidentado, en el contexto de las elecciones del Estado de México. Subíamos cápsulas informativas sobre temas como la “tarjeta rosa” y la compra de votos. En ese entonces, Peña Nieto era presidente. Nuestros videos apenas alcanzaban 50 o 100 vistas, pero nosotros estábamos felices. Sin embargo, tuvimos que suspender la actividad por amenazas de muerte. A los 15 años, no estás dispuesto a averiguar si son reales”.

—¿Y cuándo decidiste retomar el proyecto?

—“En 2020, ya con López Obrador en la presidencia. Él abrió espacios a los medios digitales y redes sociales, algo impensable antes. Era imposible que alguien sin presencia en televisión, radio o prensa pudiera cubrir la fuente presidencial. AMLO rompió esa élite y eso nos permitió iniciar formalmente el proyecto. Comenzamos hablando de la beca Benito Juárez y cinco años después seguimos aquí”.

—Hoy tienes más de un millón de suscriptores. ¿Qué significa eso para ti?

—“Es un logro importante, claro. Nuestra generación creció con YouTube y el millón de suscriptores era como otro nivel. Pero eso no cambia nada. Las redes sociales funcionan como una droga: el algoritmo busca que consumas más contenido en menos tiempo. Lo importante no es llegar a una cifra, sino mantenerse. Hay que tener disciplina, horarios, paciencia. Algunos pegan en seis meses, otros tardan más. Puede suceder en cualquier momento”.

Periodismo sin miedo

¿valientes o insubordinados?

—Por todo lo que has investigado y comentado en tu noticiero, ¿has temido por tu vida? Eres un periodista valiente, y muchos prefieren callar.

—“Estoy en contra de esa idea del “periodista valiente”. La valentía implica superar un miedo, y ningún periodista debería tener miedo de ejercer su profesión. En México, somos el segundo país más violento del mundo para el ejercicio periodístico, y el primero sin estar en guerra. Decir la verdad no debería requerir coraje, debería ser lo normal”.

—¿Cómo defines tu ejercicio periodístico?

—“Hay un refrán tabasqueño que dice: “No hay mejor desinfectante que la luz del sol”. Mostrar lo que se quiere ocultar, aunque duela, es preferible. Nosotros no tenemos compromisos ni convenios publicitarios con gobiernos ni marcas. Nuestra independencia viene de la monetización en redes, algo que muchos no entienden. Por eso algunos, desde la ignorancia o la mala fe, dicen que estamos subsidiados. Que lo prueben”.

—Desde tu trinchera, cubriendo las conferencias matutinas, ¿cómo ves a la presidenta Claudia Sheinbaum?

—“Su gobierno, por el solo hecho de ser encabezado por una mujer, ya es insurrecto en un país con fama de machista. Aunque nuestra sociedad es matriarcal en muchos aspectos, el poder político ha sido dominado por hombres. Veo diferencias de estilo respecto a López Obrador: él usaba mucho el color guinda, ella prefiere fondos blancos. No se confronta con los periodistas, responde con precisión y concisión. Es notable que más de cien mil personas sigan sus conferencias matutinas en YouTube a las siete de la mañana. Eso es una proeza digital”.

Papel vs. pantalla: ¿desplazamiento inevitable?

—Manuel, contaste en tus redes que estabas leyendo el periódico Milenio y dijiste que aún te gusta el papel. ¿Crees que los medios digitales terminarán desplazando a los tradicionales, aunque tú sigas disfrutando el formato impreso?

—“O cambian o se mueren. Sí, estaba leyendo Milenio. Hay columnas que me agradan, aunque también hay personajes que considero algo extraviados. He colaborado con ellos, nunca por dinero, siempre en términos de opinión. Pero si no se adaptan, desaparecen. Reforma, El Universal… sus marcas están tan dañadas en credibilidad que, aunque invierten millones en redes, la gente ya no les cree”.

AMLO y la narrativa:

el poder de la palabra

—¿Crees que López Obrador entendió mejor que nadie el poder de los medios?

— “Aquí te voy a dar una exclusiva: López Obrador antes de ser político quiso ser periodista deportivo, tenía una columna para hablar de partidos de béisbol, él entiende bien cómo funciona el periodismo, por eso toda la vida supo, que quien controla la narrativa lo controla todo; quien controla el pasado, controla el presente y controla el futuro. Sabía que haciendo conferencias mañaneras diarias era mejor que esperar a que sucediera un escándalo, un escarnio mediático y entonces responde al momento. Ya no es que los medios le pongan la agenda a la gente.

“Si viviéramos en los 90’s no nos estaríamos enterando de que 13.5 millones de mexicanos estaban saliendo de la pobreza. El Reforma tuvo el descaro de no poner esa nota en primera plana, checa las portadas de los periódicos, y te vas a sorprender de cuántos no lo pusieron y es insultante porque se trata de la noticia más importante en materia económica del siglo XXI. Calderón dejó 15 millones de mexicanos en la pobreza, Andrés López Obrador 13.5, y hoy, tenemos estas cifras, eso quieras o no, a través de filias y fobia es nota.

“Por eso en Reporteros MX decimos: “Comunicación al servicio de la nación. Y si así no lo hiciéramos, que las redes nos lo demanden”.

“Entre más conozco la política, más quiero hacer periodismo.”

—Te visualizo en un cargo público. ¿Te gustaría que te lo ofrecieran?

—“Como diría mi paisano: “No, no, no”. Como dijo Andrés Manuel: “A mí denme por muerto”. Me ofrecieron una diputación federal cuando era menor de edad. El PRI dijo, imagínate la osadía, me lo ofrecieron cuando aún era menor de edad. Me reuní con ellos y les dije ‘a ver señores, aunque quisiera no podría porque la ley instruye que por lo menos debes tener 21 años para ser diputado federal” y me respondieron “No te preocupes, nosotros cambiamos tu acta de nacimiento, tenemos unos amigos ahí en gobernación.

“Pero, fíjate que con Movimiento Ciudadano, nos dieron chance, y me ofrecieron la diputación federal, dijeron que me iban a mandar a Paris, a Madrid y demás. Fue el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Tabasco, Pedro Jiménez León. Pedro Jiménez León fue el encargado del operativo para darle un garrotazo a Andrés Manuel en Tabasco, cuando estuvo en la defensa del petróleo. Entonces para mí era intransitable pasar por ahí. Creo que no hay un solo estudiante de ciencias políticas, en haber pensado antes en meterse en administración pública o ser presidente de México, pero entre más conozco la política, más quiero hacer periodismo. Es difícil mantener la autenticidad en un lugar donde te obligan a perderte a ti mismo. No tiene nada de revolucionario andar de burócrata o traerle el café al diputado tal, entonces, no, yo soy un insubordinado nato, soy un rebelde y cuando algo no me parece lo digo, y el periodismo lo permite.

—¿Esos valores vienen de tu familia?

—“Sí. Mi mamá fue ama de casa e ingeniera electrónica. Mi papá, chofer de PEMEX. Siempre me dieron libertad para descubrir qué me gustaba, aunque fueron estrictos en mi formación”.

Vocación periodística

por convicción

—¿Y tu vocación periodística

nació por gusto?

—“Por convicción. Muchos padres quieren que sus hijos sean músicos, les compran un piano, pero si no hay gusto, no cuaja. Los padres deben ofrecer herramientas para que los niños descubran qué quieren ser. En mi caso, fue la política, la historia, las noticias… eso salpica, y si hay afinidad, florece”.

—¿Qué pedías a los Reyes Magos?

—“Una consola. Pero hace tiempo que dejaron de venir. Nunca supe por qué. Aunque te diría que me dieron todo lo que quise. Hoy solo pediría estabilidad, trabajo, un proyecto, la sensación de que no estás perdiendo el tiempo”.

—¿Y ese proyecto ya existe?

— “Pues, Reporteros MX, es un medio que nació en el 2020, es un medio que está acreditado en la conferencia de mañanera, fíjate cuando llegamos nos acredita Jesús Ramírez Cuevas y nos dice que el requisito mínimo es tener por lo menos cien mil seguidores, cuando nosotros llegamos a esa cifra, Ramírez Cuevas se acercó para decirnos que el registro que ellos tenían databa de López Mateos y que el reportero más joven era un servidor con 18 o 19 años. Hasta el día de hoy soy el más joven de la mañanera, lo cual es un privilegio, porque esto no hubiera pasado si López Obrador no hubiera tenido esa apertura”.

—¿Qué significa tener un millón de suscriptores en YouTube?

— “Tampoco quiero decir que es la gran cosa considerando que somos un país de 130 millones de habitantes, y nos hemos ganado la confianza de un millón, falta mucho que hacer, México es un país donde 60 por ciento de la población no tiene acceso a internet, cuánta gente se informa todavía en señal abierta en rancherías y comunidades y no saben ni conocen el trabajo que hay en redes sociales, hay un universo por conocer”, finalizó.