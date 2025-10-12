México, en busca de su opositora María Corina

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El constante brote de movimientos opositores en México advierte una constante búsqueda de un, o una, líder que encabece hoy a la disidencia de la 4T.

Entre ellos sobresalen aquellos liderados por mujeres. Sin duda, el otorgamiento del Nobel de la Paz a María Corina Machado, que revitaliza la lucha interna en Venezuela, y que marca una ruta contra los gobiernos populistas y autoritarios en el continente, tendrá un reflejo en México.

Hoy, bajo el asedio constante de Donald Trump, que un día anuncia nuevos aranceles y el otro insiste en calificar de narcogobierno al de Claudia Sheinbaum, mientras considera que la mandataria no hace lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo a EU, la Presidenta vive un explosivo coctel opositor nacional que va de de una creciente inconformidad interna a una creciente deuda imparable; una ola de feminicidios, desapariciones, ejecuciones diarios por cientos; un constante desarreglo y excesos en su movimiento; involucramiento de sus líderes cercanos con el narco o ingresos multimillonarios excesivos como inocultables y una falta de influencia real dentro de Morena.

En los bordes de la oposición y la inconformidad social que no amaina ni se deja llevar por los supuestos logros del régimen de la 4T, brotan todos los días nuevos movimientos como el de Resistencia Nacional, de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

O el resurgimiento de la ex senadora Xóchitl Gálvez, candidata perdedora de las presidenciales del año pasado, o la senadora sonorense Lilly Téllez, quien al parecer a decidido crear una candidatura presidencial con base a sus ataques a Adán Augusto López y a sus ex compañeros de la 4T y Morena en el Senado.

O el de ¡Basta Ya!, del empresario Ricardo Salinas, o el de los jóvenes que reclaman en redes sociales unidad para ir, como ocurrió en Nepal, hace un par de semanas contra el régimen corrupto; o como el de los viejos políticos encabezados por Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca y operador electoral del PRI con su “México Nuevo”; o el de Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente del PRD y ex operador electoral de AMLO, que tarde o temprano, el próximo año, antes de las elecciones intermedias del 2027, buscarán un punto de unión y alianza para entonces sí enfrentar abiertamente a Morena y su 4T.

Todo eso es alimentado hoy por las recientes afirmaciones del ex presidente Ernesto Zedillo, quien ha declarado la semana pasada que Claudia Sheinbaum y AMLO han asesinado con sus reformas amañadas y a modo a la democracia y las libertades en México.

El caldo de cultivo de la inconformidad interna, sin duda, crece con el nivel adquirido por la violencia las ejecuciones diarias y la inseguridad.

México hoy, sin duda, está en una efervescente búsqueda de su líder al estilo de la venezolana, hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Se nos agota el tiempo y todo indica que el próximo año, junto con la reforma electoral que viene, al parejo, surgirá un nuevo frente democrático que aglutinará a los liderazgos y movimientos que están brotando por todo el país.

Sheinbaum va a la zona de desastre

En una evidente toma de distancia de su antecesor, que ante los huracanes y ciclones no se mojaba las suelas de su zapatos, la presidenta Claudia Sheinbaum se fue este fin de semana a realizar un recorrido por las zonas del desastre dejado por “Raymond” en San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, donde permanecen activos los planes DN-III y Marina.

Antes de su salida, la mandataria dejó en claro que desde el viernes se mantiene instalado el Comité de Protección Civil y que las labores de emergencia se centran en abrir caminos, restablecer servicios y atender a la población damnificada.

“En este momento me dirijo a tres de los estados que voy a visitar el día de hoy. Mañana estaré visitando otros dos estados”, informó.

A su llegada, adelantó que no se dejará a nadie desamparado.

En su informe oficial reportó cerca de 40 muertos por las inundaciones, 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas.

En las primeras horas de su recorrido por la zona se indicó que más de 6 mil elementos del Ejército y 3 mil de la Marina participan en las tareas de auxilio, con unas 250 máquinas de las secretarías de Infraestructura y Comunicaciones, Marina y Defensa dedicadas a la apertura de caminos.

La Presidenta precisó que una vez superada la fase crítica de la emergencia se iniciará un censo para evaluar daños y otorgar apoyos a las familias afectadas.

“En todas las localidades donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población”, expuso.

Sheinbaum indicó que el Comité de Emergencias mantendrá sus operaciones hasta que se declare superada la emergencia.

En fin, una nueva forma de enfrentar el desastre muy lejos de los pasados 6 años.

