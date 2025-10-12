Los nuevos ricos de la 4T

DE FRENTE Y DE PERFIL. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Forman parte de una nueva clase social de ricos que se creó desde el poder público y aunque varios de ellos intentan esconder sus bienes, finalmente salen a la luz pública.

No debe haber gobierno rico con pueblo pobre, es una de las tantas prédicas que se lanzan desde el poder y, sin embargo, se mueve, diría Galileo cuando fue obligado a abjurar de sus teorías científicas sobre el universo.

Traducido al lenguaje coloquial en México, cuando camina como pato, tiene pico y cola y figura de pato, es que es pato y nadie lo podrá negar.

Eso sucede con los “nuevos ricos” esa clase social surgida entre miembros prominentes de la Cuarta Transformación.

Si algo hay que reconocer dentro de la clase dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional es que algunos de ellos ya llegaron ricos y poderosos, mediante fortunas levantadas con su esfuerzo y sudor durante su paso por anteriores gobiernos, mientras otros la levantaron en tan solo siete años.

Vivir en la oposición siempre fue ventajoso para muchos de los que lo hacían, ya que recibían canonjías y prebendas desde el poder, lo que los convertía en silenciosos aliados, eso ya no sucede actualmente, ya que la oposición tiende a desaparecer.

Los llamados presidenciales a sus seguidores para aceptar vivir en la medianía y mostrar humildad, son palabras huecas en todos aquellos que prefieren asegurar su futuro y comprar residencias, ranchos, realizar viajes y disfrutar de esos ingresos que en el pasado veían distantes.

Relojes caros, autos de lujo, aviones privados para sus viajes, son parte de sus estándares, aunque eso sí, todo lo realizan con sus salarios que por disposición presidencial no pueden rebasar los 200 mil pesos mensuales. Ninguno de ellos debe ganar más que él o la Presidenta de México, según sea el caso.

Muchos de los actuales servidores públicos (de la nación) son visto como los nuevos nopalitos, aunque no en recuerdo del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, sino en referencia a lo que se decía del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, al que, como al nopal cada día se le reconocían más propiedades.

Vale la pena recordar como en el pasado (2016), Andrés Manuel López Obrador rompió con su hermano menor Arturo, quien manifestaba su militancia priista, por estar del lado de los saqueadores del país.

Hoy, su hermano José Ramiro, de poca trascendencia política, cuenta con ranchos distribuidos en 600 hectáreas de Tabasco, comprados en los últimos siete años

Otro tabasqueño de prosapia, Adán Augusto López, éste sí con fortuna construida antes de ser gobernador, pero acrecentada en los últimos siete años, es uno de los ganaderos más prósperos del país.

Como ellos, numerosos fieles seguidores de la Cuarta Transformación que crecieron sus fortunas al amparo de las obras monumentales del pasado sexenio y que en el actual gozan de esas mismas canonjías, ponen oídos sordos a los constantes llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum.

***********

Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí muestran la apatía y desinterés de los gobernadores de esos estados por responder a la emergencia. Un gran número de muertos y daños materiales incalculables, son el resultado de esas desastrosas administraciones, ante las adversas condiciones climatológicas.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com