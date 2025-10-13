Supervisan Mara y Verónica Lezama avance del segundo Centro DIF Pilares

La gobernadora y la presidenta honoraria del DIF destacan inversión por más de 25.5 mdp

Cancún.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, supervisó la rehabilitación y equipamiento del segundo Centro de Desarrollo Comunitario DIF Pilares, ubicado en la Región 234 de Cancún.

A través del Sistema DIF Quintana Roo y la Secretaría de Obras Públicas que dirige José Rafael Lara Díaz se invierten más de 25.5 millones de pesos, recursos del pueblo que regresan al pueblo, para la rehabilitación integral y equipamiento de espacios que pronto estarán llenos de vida, aprendizaje y sueños por cumplir.

Actualmente, el Centro DIF Pilares 234 atiende semanalmente a más de 465 personas y entrega más de mil apoyos alimentarios al mes. Con esta rehabilitación, aumentará su capacidad para brindar servicios de calidad a más familias.

“Este Centro representa la esencia de nuestro gobierno humanista con corazón feminista, donde el desarrollo se mide en bienestar, en oportunidades y en esperanza. Cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más y se transforma la vida de las comunidades”, afirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que este espacio será un punto de encuentro y apoyo para niñas, niños y adolescentes:

“Nos llena de emoción saber que muy pronto tendremos nuestro segundo DIF- Pilares con ludoteca, talleres, clases de cómputo e inglés, además de servicios de enfermería, psicología, atención jurídica y asistencia social, por que tenemos muy claro que nuestra prioridad es cuidar a las familias y transformar vidas.”

El nuevo Centro DIF Pilares 234 también contará con áreas deportivas y culturales, comedor comunitario, domo rehabilitado, juegos, andadores y bardas perimetrales para garantizar un entorno seguro.

MLE conmemora el Día de la Nación Pluricultural

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa conmemoró el Día de la Nación Pluricultural, una fecha que —dijo— invita a las y los mexicanos a reconocer con orgullo sus raíces milenarias y la riqueza de la diversidad cultural que define a México.

“México es una gran casa donde caben todas las culturas, todos los acentos y todas las formas de entender el mundo”, expresó la mandataria estatal, al destacar que en el país de la transformación se celebra con orgullo lo que somos: un país de raíces diversas, de lenguas vivas y de pueblos que resisten.

Mara Lezama subrayó que la verdadera fuerza de la nación proviene de su identidad pluricultural y de las historias, tradiciones, danzas, bordados y saberes que han sobrevivido gracias a la determinación de los pueblos originarios.

“Las razas no existen, existen culturas. Por eso construimos una sociedad más justa, que abraza sus raíces y mira al futuro con respeto y esperanza”, afirmó.

En su mensaje, la gobernadora rindió homenaje a los pueblos originarios y afromexicanos, en especial a la gran cultura Maya, a quienes reconoció como guardianes de una historia milenaria que sigue viva en las comunidades de Quintana Roo.

“Reconocemos su sabiduría, su dignidad y su papel en la construcción de un México y de un Quintana Roo más humanos, más empáticos y más solidarios”, añadió.

Finalmente, Mara Lezama aseguró que, con el orgullo de ser una nación pluricultural, la transformación en Quintana Roo avanza hacia una sociedad que valora la diversidad y la convierte en motor de unidad y progreso.