Embarcaciones sargaceras entran en mantenimiento ante fin de temporada

Para garantizar su operatividad

Se recolectaron más de 84 mil toneladas de la macroalga en las costas del Caribe mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con la conclusión oficial de la temporada de sargazo 2025 en Quintana Roo, las embarcaciones especializadas conocidas como sargaceras han iniciado un proceso de mantenimiento preventivo. Esta medida busca garantizar su operatividad para el próximo año, luego de una temporada en la que se recolectaron más de 84 mil toneladas de la macroalga en las costas del Caribe mexicano.

El comandante de la Décima Primera Zona Naval, Marco Antonio Muñoz Hernández, confirmó que las sargaceras estarán en revisión técnica durante lo que resta del año. La Secretaría de Marina, responsable de coordinar las acciones de contención y recolección del sargazo en altamar, mantendrá vigilancia activa ante posibles recales atípicos, especialmente en zonas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco.

Además, se trabaja en el diseño de nuevas estrategias logísticas para enfrentar la temporada 2026 sin afectar la actividad turística, uno de los pilares económicos del estado.

La temporada de sargazo comenzó en marzo y concluyó oficialmente en octubre. De acuerdo con la Red de Monitoreo del Sargazo, dirigida por Esteban Amaro Mauricio, la disminución del recale en las últimas semanas fue notable, gracias al cambio en las corrientes marinas y a una menor presencia de la macroalga en el mar.

El gobierno estatal reportó la recolección de 84 mil toneladas, una cifra menor a la proyectada inicialmente, lo que representa una reducción del 65% en recales respecto al año anterior. Esta disminución fue atribuida al trabajo conjunto entre brigadas locales, instituciones federales y científicos especializados.

Aunque el cierre de temporada representa un alivio temporal, expertos advierten que el fenómeno del sargazo sigue siendo cíclico y complejo, vinculado a factores como el cambio climático, la contaminación marina y las corrientes oceánicas. Por ello, el mantenimiento de las sargaceras es clave para asegurar una respuesta eficaz en los meses venideros.

Se espera que en 2026 se refuercen las acciones de monitoreo satelital, se amplíe la flota de embarcaciones y se promueva la investigación científica para el aprovechamiento del sargazo como recurso biotecnológico.

Restauranteros exigen freno al comercio informal

Ante el crecimiento acelerado del comercio informal en Quintana Roo, restauranteros organizados han alzado la voz para exigir condiciones equitativas en el sector gastronómico. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) denunció que la proliferación de negocios sin regulación está generando una competencia desleal que pone en riesgo la estabilidad económica y laboral de los establecimientos formalmente constituidos.

Julio Villarreal Zapata, presidente de Canirac en Quintana Roo, señaló que cada vez son más los locales de comida que operan sin cumplir con los requisitos fiscales, sanitarios y de seguridad. “Vemos puestos y cocinas improvisadas que no pagan impuestos, no tienen licencias ni cumplen con normas de higiene, mientras los negocios establecidos enfrentan cargas fiscales, inspecciones y obligaciones laborales”, declaró.

Esta situación ha generado una presión adicional sobre los restaurantes formales, que ya enfrentan una caída de hasta 40% en sus ventas en lo que va del año, niveles similares a los registrados durante la pandemia.

Durante el primer semestre de 2025, el sector restaurantero en Quintana Roo registró una disminución promedio del 20% en operaciones respecto al mismo periodo de 2024. Factores como la desaceleración económica, el bajo poder adquisitivo y un verano flojo han agravado el panorama. “Nos preocupa que el comercio informal crezca sin control mientras nosotros ajustamos precios por el alza en insumos básicos”, agregó Villarreal.

La Canirac ha solicitado a los gobiernos municipales y estatales que refuercen los operativos de inspección y regulación, y que promuevan incentivos para la formalización de negocios. La propuesta incluye:

Campañas de regularización fiscal

Acceso a créditos para emprendedores formales

Revisión de permisos y licencias en zonas turísticas

Los restauranteros también piden que se garantice el cumplimiento de normas sanitarias y laborales en todos los establecimientos que ofrecen alimentos al público.