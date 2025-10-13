Arranca en Cancún el programa “Entornos Universitarios Seguros”

Mejores vialidades e iluminación

Ya se ejecuta en la Universidad Tecnológica, que forma parte de los proyectos ganadores

Para fortalecer accesibilidad en zonas escolares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y accesibilidad de estudiantes en zonas escolares, el gobierno de Benito Juárez dio el banderazo de inicio al programa “Entornos Universitarios Seguros”, una iniciativa ciudadana que comenzará a ejecutarse en la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún) y que forma parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2024.

La presidenta municipal Ana Patricia Peralta encabezó el anuncio oficial, destacando que este proyecto refleja el compromiso de su administración con la participación ciudadana, el bienestar juvenil y la mejora del espacio público. “Este es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede transformar su entorno cuando se organiza y participa activamente”, expresó durante el evento.

El programa incluye una serie de intervenciones urbanas para mejorar la seguridad vial y peatonal en los alrededores de los campus universitarios:

Pasos peatonales elevados

Ampliación de banquetas

Señalización vial horizontal y vertical

Pozos de absorción para evitar encharcamientos

Rehabilitación del alumbrado público

Construcción de guarniciones y rampas de accesibilidad

Estas acciones buscan reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo que transitan diariamente por zonas con alto flujo vehicular y escasa infraestructura peatonal.

La propuesta fue impulsada por estudiantes de la UT Cancún y de la Universidad La Salle, quienes lograron reunir más de 1,000 votos en el proceso de presupuesto participativo. Su iniciativa fue la más votada en su categoría, lo que permitió su inclusión en el plan de obras públicas del municipio “Es un logro colectivo. Nos organizamos, hicimos campaña y ahora vemos que nuestras ideas se convierten en realidad”, comentó Enrique Baños, rector de la UT Cancún.

Se estima que más de 5,000 estudiantes se beneficiarán directamente de estas mejoras, además de vecinos y trabajadores de la zona. El proyecto también busca sentar un precedente para replicar este modelo en otras instituciones educativas del municipio.