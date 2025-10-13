Aumentan actos de vandalismo en las zonas urbanas de Cancún

El Centro y regiones 100 y 230, con mayor incidencia

Son cometidos por jóvenes de entre 14 y 22 años vinculados a pandillas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El vandalismo continúa siendo un problema persistente en Cancún, especialmente en áreas públicas y colonias populares, donde afecta la imagen urbana, genera gastos a las autoridades y provoca inseguridad entre los vecinos.

De acuerdo con datos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, los actos vandálicos son cometidos principalmente por jóvenes de entre 14 y 22 años, en su mayoría vinculados a pandillas o grupos que actúan de manera ocasional.

Las zonas con mayor incidencia son Región 100, Región 230, Donceles 28 y el primer cuadro de la ciudad, donde se reportan daños a parques, transporte público y mobiliario urbano.

Los grafitis, destrucción de luminarias, rotura de parabuses y cristales de comercios son los actos más comunes.

10 MDP en reparación y limpieza

La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que anualmente se destinan más de 10 millones de pesos en reparaciones y limpieza de espacios dañados por el vandalismo.

Comerciantes, vecinos y transportistas son los principales afectados, ya que los actos ocurren con frecuencia en zonas transitadas o en avenidas de acceso principal.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco Cancún) ha señalado que el vandalismo genera pérdidas económicas y ahuyenta a potenciales inversionistas locales.

Autoridades municipales implementan operativos nocturnos y programas de prevención juvenil, en coordinación con escuelas y asociaciones civiles, para disminuir los incidentes.

Vecinos aseguran que vandalismo no para

Los vecinos aseguran que la vigilancia es insuficiente en los puntos más conflictivos, y que aún con campañas los actos vandálicos no paran.

En contraste, según el Observatorio Ciudadano de Cancún y Benito Juárez, los reportes de vandalismo han disminuido un 18% en los últimos tres años, aunque persisten en horarios nocturnos y fines de semana.

El gobierno municipal llamó a la población a denunciar los daños y promover el cuidado del espacio público, como parte de una estrategia de participación comunitaria para recuperar la seguridad y la convivencia social.