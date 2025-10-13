Roban 550 vehículos asegurados entre 2024 y 2025

Solo el 49% han sido recuperados, revela AMIS

El robo de vehículos asegurados continúa siendo una problemática persistente en Quintana Roo. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se registraron 550 unidades robadas en el estado, de las cuales solo 283 fueron recuperadas, lo que representa apenas un 49% de efectividad en la localización.

Los datos revelan que el delito afecta tanto a automóviles particulares como a motocicletas, camionetas y camiones de carga, siendo las marcas más vulnerables Nissan, Honda, Toyota, Volkswagen e Italika.

Aunque el reporte no detalla municipios específicos, expertos en seguridad señalan que los focos rojos se concentran en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, donde operan grupos dedicados al robo y desmantelamiento de vehículos. Las unidades suelen ser trasladadas rápidamente a otras entidades o incluso fuera del país.

La baja recuperación de vehículos robados ha generado incrementos en las primas de seguros, especialmente en zonas de alta incidencia. AMIS ha exhortado a los conductores a mantener sus pólizas activas y revisar las condiciones de cobertura, incluyendo asistencia legal y rastreo satelital.