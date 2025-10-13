El Tri celebra 40 años de “Simplemente” con show sinfónico en Auditorio Nacional

Acompañados por la Orquesta Esperanza Azteca

Incidente con pantalla interrumpe brevemente el concierto sin dejar lesionados

La legendaria banda de rock mexicano El Tri, liderada por Alex Lora, ofreció dos noches memorables en el Auditorio Nacional con su espectáculo “Simplemente Sinfónico”, un homenaje al icónico álbum Simplemente, que cumple 40 años de historia. Acompañados por la Orquesta Esperanza Azteca, bajo la dirección del maestro Julio Saldaña, El Tri fusionó su esencia rebelde con arreglos sinfónicos que emocionaron a miles de asistentes.

El repertorio incluyó clásicos como Triste canción, Metro Balderas, Las piedras rodantes y Perro negro y callejero, este último interpretado justo en el momento en que ocurrió un incidente técnico que obligó a detener el concierto.

Durante la primera noche, una de las pantallas laterales del escenario se desprendió parcialmente, girando sobre su eje debido a la falla de una cadena de soporte. El hecho ocurrió mientras sonaba Soy un perro negro y callejero, generando confusión entre el público. No se reportaron personas lesionadas, y el equipo técnico logró estabilizar la estructura tras una pausa de aproximadamente 25 minutos.

Alex Lora, fiel a su estilo, tomó el micrófono para calmar a los asistentes: “Nadie entiende lo que pasa, desahóguense”, dijo, provocando aplausos y gritos que reafirmaron el vínculo entre la banda y su audiencia. Las primeras filas fueron desalojadas por precaución, y el concierto se reanudó con energía renovada.

La propuesta “Simplemente Sinfónico” llevó a El Tri a explorar nuevas dimensiones musicales sin perder su identidad. Los arreglos orquestales dieron profundidad a sus letras contestatarias y nostálgicas, mientras que la producción visual y sonora elevó el espectáculo a nivel internacional.

Los conciertos para los días posteriores registraron también alta demanda, con boletos agotados en la mayoría de las secciones. La presentación fue parte de la gira nacional de El Tri, que continúa celebrando 56 años de trayectoria como estandarte del rock mexicano.