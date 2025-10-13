Impulsar reforma laboral de 40 horas, misión de la CTM, afirma Janitzio Soto

Llamado a la unidad

Por Arturo Baena

Tlalnepantla, Méx. – El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de México, Juanitzio Soto Elguera, afirmó que se buscará impulsar la reforma laboral de 40 horas.

Con la misión de reforzar y seguir impulsando dicha reforma, se reunieron las diferentes centrales obreras y líderes empresariales en Santiago Tianguistenco, dando su total apoyo a Soto Elguera.

«Impulsar las 40 horas de jornada laboral y pago de 56, es un anhelo y un deseo trabajado por la CTM desde hace muchos años», recalcó Janitzio Soto, al recordar los logros que ha tenido la CTM desde su creación, como las grandes organizaciones del IMSS, el Infonavit, programas sociales, entre otros.

En su discurso, el dirigente cetemista pidió a los empresarios no temer a la implementación y aceptación de las 40 horas de jornada laboral, ya que ello, en vez de ser un retroceso, es un avance, una vanguardia para sus negocios. Pues esta modalidad los pondría a nivel de países de primer mundo, como Bélgica, Rumanía, Grecia, Italia, Irlanda y Japón, entre otros que ya tienen esta manera de operar entre su fuerza laboral.

Asimismo, pidió reforzar la unidad entre las diversas centrales obreras distribuidas en todo el territorio Mexiquense y en todo México, pues dijo, no es capricho de unos cuantos impulsar reformas laborales en beneficio de los trabajadores.