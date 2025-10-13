Taxistas mantendrán tarifas en sus servicios: Arturo Parra

La OTEM se solidariza con usuarios

Por Arturo Baena

Valle de México.- Luego de la indignación de usuarios del transporte público por el aumento a este servicio de 12 a 14 pesos en el Estado de México, diversas organizaciones de taxistas, aseguraron que, pese a la difícil situación económica, éstos mantendrán sus tarifas sin incremento alguno.

Y es que, aunque en un principio las autoridades del Estado de México negaron el aumento, los transportistas convocaron a movilizaciones y luego de negociaciones, se acordó el alza en el costo a partir del día 15 del mes en curso, lo que ha generado un descontento generalizado de miles de usuarios.

La tarifa mínima en todos los municipios quedará en 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, mientras que por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial se cobrarán veinticinco centavos más, los cuales se podrán redondear a 50 centavos para que se facilite el pago.

Mientras tanto, la Organización de Taxistas del Estado de México (OTEM) que encabeza Arturo Parra Sánchez, destacó que pese a los constantes aumentos a los usamos «nosotros (los taxistas organizados) hemos decidido mantener las tarifas actuales y seguir brindando un servicio eficiente y de calidad para seguir favoreciendo a nuestros amables clientes».

Parra Sánchez reconoció que transportistas mexiquenses de combis, micros y autobuses, tenían poco más de cinco años demandando un aumento que finalmente les autorizó la Secretaría de Movilidad.

«Es complicado para muchos transportistas mexiquenses, mantener sus unidades y pese a ello, la OTEM, insisto, mantendrá por el momento sus tarifas», concluyó.