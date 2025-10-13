El gobierno de Naucalpan sigue entregando obras y servicios

Naucalpan, Méx.- Al entregar una nueva Huella de la Transformación en la colonia Exhacienda de Cristo, el alcalde Isaac Montoya Márquez señaló que en esta comunidad, que conecta con las Torres de Satélite y que está rodeada de fraccionamientos, olvidada por administraciones anteriores, ahora la situación ha cambiado, pues ya se bachearon con 52 toneladas de asfalto las calles Ejido de la Posta, Ejido del Jazmín y Arrancadero y se rehabilitó la cancha deportiva conocida como La Posta, entre otras labores. Subrayó que, a diferencia de la administración pasada, ya se aplican alrededor de mil millones de pesos en obra pública tan solo en el primer año de gobierno y se da atención a las diferentes comunidades.

“Estamos haciendo un ejercicio responsable, honesto y transparente del presupuesto, se está invirtiendo en lo que verdaderamente es sensible para el bienestar de la mayoría de la población. Es una administración pública municipal ocupada en darle mantenimiento a los espacios públicos, a las calles, a las vialidades”, reiteró.

Con el operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, trabajadores de Servicios Públicos transformaron este lugar conocido como el Pueblito, que de acuerdo con vecinas y vecinos no recibía mayor atención en por lo menos 30 años